Açıklamalarında özellikle yapay zekanın rolünü ön plana çıkaran Johnson, yapay zekânın artık sadece bir “asistan” değil, bilimsel keşif süreçlerinde aktif bir aktör haline geldiğini belirtiyor. Gelişmiş biyobelirteç ölçümleriyle birlikte yapay zekâ destekli analizlerin, tıp alanında kapalı döngü bir iyileştirme sistemi oluşturabileceğini savunuyor.
Johnson, daha iyi ölçüm yöntemleri ve daha etkili tedavilere ulaşıldıkça, bu alandaki ilerlemenin hızlanacağını düşünüyor. Ancak bu noktada, bilim insanlarının büyük bölümü bu tür iddialara temkinli yaklaşıyor.