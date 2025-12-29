×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Vücudunu 18 yaşına sabitledi: Gençlik programı tartışma yarattı! 2039’da ‘ölümsüzlüğe’ ulaşacağını iddia ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Uzun Ömür Sırları#Bryan Johnson
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 08:03

ABD’li biyohacker Bryan Johnson, biyolojik yaşının yıllardır değişmediğini ve “ölümsüzlük penceresinin” artık açıldığını öne sürerek yeniden gündemde. Johnson, bu iddiasının arkasında yılda 2 milyon dolara mal olan sıra dışı bir “gençlik” programının bulunduğunu savunuyor. 2039’da “ölümsüzlüğe” ulaşmayı hedeflediğini açıklayan Johnson’ın bu çıkışı, bilim dünyasında ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki bu program neyi kapsıyor, iddiaları ne kadar gerçekçi? İşte ilginç detaylar…