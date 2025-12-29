Vücudunu 18 yaşına sabitledi: Gençlik programı tartışma yarattı! 2039’da ‘ölümsüzlüğe’ ulaşacağını iddia ediyor

Johnson’ın, ilaçların ve tedavilerin etkilerini test etmek amacıyla laboratuvar ortamında “organ klonları” oluşturduğunu iddia etmesi de belirsizlik yaratıyor. Bu açıklamanın tam olarak hangi teknolojileri kapsadığı netlik kazanmış değil.

Bunun yanı sıra, bu tür pahalı ve kişiye özel uygulamaların toplumun geneline yayılmasının mümkün olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Pek çok bilim insanı, biyohacking akımının sağlık alanında yeni eşitsizlikler yaratabileceğini ve bilimsel gelişmelerin ticari şovlara dönüştürülebileceğini savunuyor.