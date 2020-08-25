Vücudumuzu ayakta tutuyor, yetmezse doğada bulunuyor
Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, vücudumuzun yapı taşlarından biri olan “kolajenin” vücut bütünlüğünü koruduğunu, bağ dokusunu güçlendirdiğini, hastalıklara karşı kalkan olduğunu söyledi, “Dışarıdan alınacaksa dikkatli olunmalı” dedi.
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Dr. Buğra Buyrukçu, derimiz başta olmak üzere vücudumuzun neredeyse her yerinde bulunan, çok sayıda organın en değerli yapı taşı olan kolajen proteinine ilişkin bilgi verdi. Kolajenin temel görevini, “Vücut bütünlüğünü koruma, eklem ve tendonları bir arada tutma ve bağ dokusunu güçlendirme” şeklinde sıraladı.
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Dr. Buyrukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran bir protein. 16 tipi var ancak vücudumuz için özellikle 4 tipi çok önemli. Tip1 adlı kolajenin eksikliğinde cildimizde kırışıklık, yıpranma ve selülit oluşumu başlıyor. Takviye alındığında ciltte iyileşme başlıyor. Tip 2 kolajen ise eklemlerimiz için kıymetli. Özellikle spor yapanlarda eklem ve kıkırdak harabiyetine karşı Tip2 kolajenin yeterli olması gerekiyor.”
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Her tipin sayısız faydası var
Tip10 adlı kolajenin ise kemik kırıklarının onarımı için önemli rol üstlendiğini bildiren Dr. Buyrukçu, “Aynı zamanda büyüme çağındaki çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için Tip10 kolajeninin yeterli olması gerekiyor. Tip3 kolajen de organ fonksiyon kayıpları, kalp krizi, damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı felç, beyinde yapısal olan hastalıklar açısından çok önemli. Günümüzde kolajen yönünden çok zengin olan kemik suyu başta olmak üzere dışarıdan takviye almak çok yaygın. Ancak çok dikkatli kullanılmalı” dedi.
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İhtiyaç, kişiye özel belirlenmeli
Dr. Buğra Buyrukçu, sağlıklı beden için en gerekli olan 4 tip kolajenden hangisinin tercih edileceğinin ise “kişiye özel” olduğunu bildirdi. Eş dost tavsiyesiyle kolajen alınmaması uyarısında bulunan Dr. Buyrukçu, “Yapılacak analiz ve hastalıklarına göre kişinin hangi tip kolajene ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra takviye gerekir. Kemik suyu, toz ve sıvı olmak üzere bilinen üç çeşit kolajen var. Kemik suyu iyi hazırlanırsa çok etkili bir kolajen” diye konuştu.
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İşte kemik suyu tarifi
Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu en doğru kemik suyu hazırlama yöntemini ise şöyle anlattı: “Etli kemikleri bir suyun içine koyuyor, kilosuna göre suyunu ayarlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı mum alevi kıvamına alıp 6 saat pişiriyoruz. Hiçbir aşamada düdüklü tencere kullanmıyoruz. 6 saatin ardından etleri ve ilikleri kemiklerden ayırıyoruz. Suyun içine tekrar kemikleri koyup, bir bardak sirke ekliyoruz. Kaynamaya başladığında mum alevinde bu kez 18 saat kaynatıyoruz. 18 saatin sonunda kemik suyumuz hazır. Buzdolabında 1 hafta, derin dondurucuda ortalama 3 ay muhafaza edebileceğimiz kemik suyundan günde 1 bardak tüketirseniz muhteşem bir kolajen takviyesi almış oluruz.”