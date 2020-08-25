Vücudumuzu ayakta tutuyor, yetmezse doğada bulunuyor

İhtiyaç, kişiye özel belirlenmeli Dr. Buğra Buyrukçu, sağlıklı beden için en gerekli olan 4 tip kolajenden hangisinin tercih edileceğinin ise “kişiye özel” olduğunu bildirdi. Eş dost tavsiyesiyle kolajen alınmaması uyarısında bulunan Dr. Buyrukçu, “Yapılacak analiz ve hastalıklarına göre kişinin hangi tip kolajene ihtiyacı olduğu belirlendikten sonra takviye gerekir. Kemik suyu, toz ve sıvı olmak üzere bilinen üç çeşit kolajen var. Kemik suyu iyi hazırlanırsa çok etkili bir kolajen” diye konuştu.