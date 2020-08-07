Vücudumuzdaki gizli tehlike… Senelerce belirti vermeden yaşıyor

Yakar şöyle dedi: "Bu genellikle çocukluk döneminde olur. Peptik ülserlerin yaygın bir nedeni olan helikobakter pilori enfeksiyonu, dünyadaki insanların yarısından fazlasında mevcut olabilir. Çoğu insan helikobakter pilori enfeksiyonu olduğunu fark etmeyebilir, çünkü belirgin bir bulgu vermeyebilir. Bazı insanlar helikobakter pilorinin zararlı etkilerine karşı daha fazla dirençle doğabilir."