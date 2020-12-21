Vücudu asla yağlandırmıyor... Kilonuzu kontrol altında tutmak için beslenme önerileri

Turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler Ne zaman nezle grip olsak C vitamini alıp iyileşmeye çalışırız. Ama bağışıklık sistemimiz öyle çalışmaz. Bağışıklık sistemimizin güçlü olması vücudumuzun hastalıklara karşı direncini elbette artırır ancak bunun için sadece hastalanınca değil düzenli olarak her gün ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri yeteri kadar almamız gerekir.