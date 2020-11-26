Vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besini

“Hiçbir besin tek başına mucizevi olmamakla birlikte, meyve ve sebzeler antioksidan açısından daha zengin olduğundan zararlı maddelerin vücudumuzdan arındırılması için çok önemli bir fırsat sunuyor. Elbette tüketeceğiniz miktarda aşırıya kaçmamak kaydıyla. 1 porsiyon içeceği gün içerisinde 1 kez ihtiyaca göre ana öğün veya ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Ancak diyabet, hipertansiyon, tiroit gibi hastalıkları olanların mutlaka dikkatli tüketmesi gerekiyor.'' Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besinini anlattı, pratik içecek tarifleri verdi.