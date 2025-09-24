Vücudu ağaç kabuğuna dönüştüren hastalık! “Ellerimi kesin” diye yalvardı

2019 yılında Kudüs’teki Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geçirdiği bir dizi ameliyat sayesinde hayata yeniden tutundu. Doktorlar, Taluli’nin vücudunun diğer bölgelerinden aldıkları deriyle elindeki lezyonları kapatarak büyümeleri temizledi. Taluli, operasyon sonrası duygularını şöyle ifade etmişti: “Yıllarca süren acı ve yalnızlıktan sonra artık çocuklarımla oynayabiliyorum. Nihayet normal bir hayat yaşıyorum.”

Cerrahlarından biri ise o dönem hastalığın sadece ağrılı değil, aynı zamanda ölümcül riskler taşıdığını vurgulamıştı: “Hastalık kansere dönüşme potansiyeline sahip. Taluli, elini kullanamaz hale gelmişti ve sosyal çevresinden tamamen kopmuştu.”