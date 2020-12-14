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GeriSağlık Vücuda olan etkileri şaşırtıyor! Karaciğeri yeniliyor, zararlı toksinleri atıyor
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 14:44 | 

Vücuda olan etkileri şaşırtıyor! Karaciğeri yeniliyor, zararlı toksinleri atıyor

Besinler doygunluğumuzu sağlamanın yanı sıra içeriği ile de vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak iyi hissetmemize yardımcı oluyor. Bazı besinlerin de içeriğindeki maddeler nedeniyle vücudu yorabildiğini ifade eden Diyetisyen Deniz Zünbülcan, bu besinleri sıraladı.

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İşte vücuda iyi gelen besinler...

2Sarımsak
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Sarımsak

Sarımsağın yapısında çok sayıda kimyasal bulunmaktadır. En önemli kimyasal allisindir. A, B1, B2, B, C vitamini ve çeşitli mineralleri içerir. Aynı zamanda vücutta önemli antioksidan olan glutatyonun üretimini arttırmaktadır.

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Erkek ICR farelerle yapılan çalışmada sarımsak ilave edilen farelerin doku ve kan örneklerinde diğer gruba göre daha az lipid bulunduğu ve karaciğerlerinde de daha az kolesterol ve trigliserid bulunduğu görülmüştür

4Nar
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Nar

Nar yüksek antioksidan kapasitesi ile nitrik oksit üretimini arttırmaktadır bu durumsa kan akışının ve arterlerin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Narın suyunu içebilir, smoothieler hazırlayabilir, meyve olarak yiyebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

5Yaban mersini
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Yaban mersini

Antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninler oksidatif strese ve inflamasyona iyi gelerek kan damarlarının sağlığında olumlu etki yapmaktadır.

6Brokoli
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Brokoli

Antioksidan olan C ve E vitaminlerinin iyi kaynağıdır. Bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Öğünlerinizde haşlanmış zeytinyağlı bol limonlu brokoliye yer vermeyi unutmayın.

7Avokado
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Avokado

Sağlıklı yağ içeriği çok zengindir. İçerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.

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Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

9Brüksel lahanası
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Brüksel lahanası

Karaciğerin temizlenmesi kendimizi iyi hissetmemizde ve vücudumuzun temizlenmesin de çok önemlidir.

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Brüksel lahanası da sülfür içeriği sayesinde karaciğeri hasardan korumada çok etkili bir sebzedir. Karaciğeri yeniler ve zararlı olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

11Kefir
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Kefir

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengin probiyotik süt ürünüdür. Bağışıklık sistemini güçlendici, laktoz hassasiyetini düzenleyici ve vücuda iyi gelen bir içecektir.

12Vücudu yoran yiyecekler Şekerli besinler
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Vücudu yoran yiyecekler

Şekerli besinler

Basit şeker, insan sağlığı için herhangi bir faydası bulunmayan, aksine daha çok zararı olan bir besindir. Doğal yollardan alınmayan ve fazla miktarda alınan şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker oranının yükselmesine bu durumsa çoğu vitamin ve mineralin emiliminin engellenmesine neden olur.

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Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak ve vücudunuzu yormamak için vitamin ve mineral alımınızı ihmal etmemeli basit şeker alımınızı kontrol altına almalısınız.

14Paketli gıdalar
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Paketli gıdalar

Metabolizmanıza yabancı her madde vücut için risk faktörüdür. Çoğu paketli gıda ise koruyucu madde, katkı maddesi, renklendirici, kıvam arttırıcı gibi yabancı maddeleri içermektedir. Bu nedenle paketli ürünlerden kaçınmalı alacağınız paketli ürünlerin etiket bilgisini mutlaka okumalısınız.

15Asitli içecekler
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Asitli içecekler

Çoğu kişi gazlı içecekleri ne yazık ki su gibi hatta bazılar su yerine tüketmektedir. Bu içecekler su ile beraber birçok bileşen içerir ki bu bileşenler toksik ve vücuda ciddi zarar verebilecek niteliktedir.

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Gazlı içecek tüketenlerin obeziteye yakalanma ihtimalinin yaklaşık 1.5 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda asitli içeceklerin diyabetle de ilişkisi kanıtlanmıştır. Bu içecekler vücudun şekeri işleme fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır.

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Yapılan bir çalışmada günde 1 veya daha fazla gazlı içecek içen kadınların ayda en fazla 1 defa gazlı içecek içenlere göre tip2 diyabete yakalanma ihtimallerinin %83 daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu nedenle vücudunuzu yormamak istiyorsanız asitli içeceklerden uzak kalmalısınız.

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