Vücuda olan etkileri şaşırtıyor! Karaciğeri yeniliyor, zararlı toksinleri atıyor

Vücudu yoran yiyecekler



Şekerli besinler Basit şeker, insan sağlığı için herhangi bir faydası bulunmayan, aksine daha çok zararı olan bir besindir. Doğal yollardan alınmayan ve fazla miktarda alınan şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker oranının yükselmesine bu durumsa çoğu vitamin ve mineralin emiliminin engellenmesine neden olur.