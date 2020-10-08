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Saglik
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 17:44 | 

Vitamin ve mineral zengini kestanenin bu faydaları şaşırtıyor

Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir.

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Kestane mevsimi geldi. Lif, mineral ve vitamin açısından kestanenin oldukça zengin olduğunu ve sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu.

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Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi ve kestanenin yararlarını sıraladı.

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Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.

4Kestane hastalıklardan koruyor
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Kestane hastalıklardan koruyor

Kestane, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur.

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Kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

6Diyabet ve böbrek hastaları kestane tüketimine dikkat etmeli
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Diyabet ve böbrek hastaları kestane tüketimine dikkat etmeli

Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli.

7Kestane vücuda zindelik veriyor
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Kestane vücuda zindelik veriyor

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir. Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

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