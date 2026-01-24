×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Virüsü atlattınız ama zihniniz tehlikede olabilir! Bilim insanlarından korkutan Alzheimer uyarısı | BU BELİRTİLERE DİKKAT

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Covid-19 Etkileri#Alzheimer Riski
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 09:06

Son dönemde yapılan araştırmalar, koronavirüs enfeksiyonunu atlattıktan sonra ortaya çıkan zihinsel bulanıklık, baş ağrısı ve tat ile koku duyusundaki değişikliklerin, ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki bu nasıl oluyor?