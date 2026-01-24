Virüsü atlattınız ama zihniniz tehlikede olabilir! Bilim insanlarından korkutan Alzheimer uyarısı | BU BELİRTİLERE DİKKAT

SEYAHAT EDENLER İÇİN UYARILAR

Covid-19’un uzun süreli etkileri, seyahat edenler için de göz önünde bulundurulmalı. Uzun yolculuklar, farklı iklimler ve stres faktörleri, uzun süreli covid semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Tatil veya iş seyahatleri planlayanların, enfeksiyon riskini minimize etmek ve olası uzun süreli etkileri önlemek için güncel aşı ve tedavi protokollerine dikkat etmesi öneriliyor.

Seyahat sırasında karşılaşılan yorgunluk, baş ağrısı veya zihinsel bulanıklık gibi belirtiler uzun süreli koronavirüs işaretleri olabilir. Uzmanlar, bu tür semptomları göz ardı etmeyerek sağlık kontrollerini aksatmamanın önemine dikkat çekiyor.



Daily Mail’in “Dementia timebomb warning as scientists find Alzheimer's proteins in long Covid patients' blood” başlıklı haberinden derlenmiştir.