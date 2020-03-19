Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Son zamanlarda birçok ülkenin ekstra önlemler almak zorunda kaldığı koronavirüsü salgını, hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan resmi önlemlerin dışında vatandaşlara da kendilerini korumak için büyük görev düşüyor.
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Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan; bu tür virüslerin aslında bir uyarı niteliği taşıdığını, bilinen basit tedbirlerin yanı sıra asıl önemli olanın kişilerin yaşam kalitesini gözden geçirmek olduğunu söyledi, beslenme konusunda önerilerde bulundu.
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Vücudun bağışıklık sistemi güçlendirilmeli
Yaşam kalitesini artırarak yani sağlıklı beslenmeyle vücudun bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Beslenmede antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ve karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydanoz, kereviz, soğan, sarımsak gibi sebzeler özelliği bolca tüketilmelidir.
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Soğan ve sarımsak enfeksiyonlara karşı
Antibiyotik olan soğan ve sarımsak gibi sebzelerin tüketimi enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu bir özelliğe sahip. Ölümle sonuçlanabilecek belirtilere karşı özellikle bağırsaklar başta olmak üzere vücudumuzu korumalıyız. Bağırsaklar vücudun bağışıklık sisteminin yönetildiği başlıca merkez olmasından dolayı virüsten korunması gereken en önemli organlarımızdan biri.
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Bağırsak florasını korumak vücut direncini artırır ve metabolizmanın daha sağlıklı işler hale gelmesini sağlar. Bu sebeple kefir, yoğurt gibi probiyotik gıdalar tüketilmeli ya da eşdeğer takviyeler alınmalıdır.
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Doğru baharat tüketimi de etkili
Bağışıklık sisteminin güçlü çalışmasını sağlayan diğer gıda maddeleri ise baharatlar… Soğuk algınlığı tedavisinde en çok tercih edilen baharat türlerinden biri olan zencefil ve bunun yanında içerdiği vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler ile zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça büyük rol oynuyor. Ayrıca yulaf tüketmek de içerisindeki beta glukan maddesi ile vücut direncini artırmada bir hayli faydalı.
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Son olarak tüm hastalıklardan ve başlıca koronavirüsünden korunmanın en önemli ve işe yarar yöntemi su tüketmek. Alkol, sigara ve stresten uzak durmak, iyi uyumak ve egzersiz yapmak da yaşam kalitesini artırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
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Güçlü bir bağışıklık sistemi ile salgın hastalıklardan korunmak için…
- Antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ve karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydanoz, kereviz gibi sebzeler,
- Antibiyotik olan soğan ve sarımsak gibi sebzeler,
- Bağırsak florasını artırmak için kefir ve yoğurt gibi probiyotik gıdalar,
- Zengin vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler içeren zencefil ve zerdeçal,- Ve bol su tüketilmeli.
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- Alkol, sigara ve stresten uzak durulmalı, - Kaliteli uyku ve bol egzersiz yapmak da çok önemli.