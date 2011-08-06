Victoria Beckham'ın Çanta Koleksiyonu

Kısa saplı el çantaları koleksiyonun büyük bir kısmını oluşturuyor.
Siyah ve kremin şıklığı süetle buluşuyor.
Sezonun vazgeçilmez rengi vizon bu koleksiyonda da yerini aldı.
Canlı rengiyle yazı aratmayan kol çantası.
Koyu kırmızı el çantası.
Timsah derisi görünümlü el çantası.
Hem omuz hem el çantası olarak kullanılabilen iki renkli şık çanta.
Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde kullanıma uygun el çantası.
Parlak renk geçişleriyle göz alan deri çanta.
Olmazsa olmaz siyah el çantası...
Çapraz takılabilen pastel tonlardaki süet çanta.
Vizon rengi günlük kullanıma uygun süet çanta.
Kavuniçi şık el çantası...