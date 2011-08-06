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Victoria Beckham'ın Çanta Koleksiyonu

#Sonbahar#Tarz#Moda

Sonbahar-Kış çanta koleksiyonu.

1/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Kısa saplı el çantaları koleksiyonun büyük bir kısmını oluşturuyor.

2/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Siyah ve kremin şıklığı süetle buluşuyor.

3/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Sezonun vazgeçilmez rengi vizon bu koleksiyonda da yerini aldı.

4/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Canlı rengiyle yazı aratmayan kol çantası.

5/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Koyu kırmızı el çantası.

6/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Timsah derisi görünümlü el çantası.

7/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Hem omuz hem el çantası olarak kullanılabilen iki renkli şık çanta.

8/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde kullanıma uygun el çantası.

9/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Parlak renk geçişleriyle göz alan deri çanta.

10/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Olmazsa olmaz siyah el çantası...

11/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Çapraz takılabilen pastel tonlardaki süet çanta.

12/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Vizon rengi günlük kullanıma uygun süet çanta.

13/13Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Victoria Beckham Sonbahar-Kış Çanta Koleksiyonu

Kavuniçi şık el çantası...

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#Sonbahar#Tarz#Moda