Vestiyer modelleri - Sürgülü, aynalı ve modern vestiyer modelleri (2020)
Vestiyerler, evlerimizde fonksiyonel bir mobilya olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle kapı girişinde ve giyinme odalarında bulunan bu kurtarıcı parçalarla, fazladan depolama alanı ve elbiselerimizde düzenli bir görünüm imkanı buluruz. Vestiyer modellerinde en çok aranan özellik şüphesiz, kullanışlı ve az yer kaplıyor olmasıdır. Bunun yanında dekorasyonu şık evlerin olmazsa olmazı göze hitap eden aynalı vestiyerler de bu yılın en gözde tasarımları arasında. İşte dekorasyonunuzu tamamlayacak sürgülü, modern ve pratik vestiyer modelleri…
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1
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Modern vestiyer modeli
Giysi odalarımızın düzenli görünmesini sağlayan vestiyerler arasında modern çizgiler taşıyan beyaz renkler bu yıl ön planda. Ferah bir görünüm kazandıran bu modeller aynı zamanda odanızın daha geniş görünmesine yardımcı olur. Eğer giysilerinize hassas davranıyor ve dağınıklıktan hoşlanmıyorsanız, kapaksız vestiyer tasarımıyla istediğiniz parçaya kolayca ulaşabilirsiniz.
2
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Sürgülü vestiyer modeli
En çok tercih edilen modeller arasında yer alan sürgülü vestiyerler, giysilerinizi depolamak için tasarım. Eğer düzen konusunda çok iyi sayılmazsanız bu model tam da aradığınız olabilir.
3
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Aynalı vestiyer modeli
Ev dekorasyonunda şıklığa ve özel tasarımlara önem verenlere iyi bir alternatif sunan aynalı vestiyerler, özel aydınlatması ve şeffaf camlarıyla kıyafet seçiminde ekstra kolaylık sağlıyor.