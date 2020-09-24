Vestiyer modelleri - Sürgülü, aynalı ve modern vestiyer modelleri (2020)

Modern vestiyer modeli Giysi odalarımızın düzenli görünmesini sağlayan vestiyerler arasında modern çizgiler taşıyan beyaz renkler bu yıl ön planda. Ferah bir görünüm kazandıran bu modeller aynı zamanda odanızın daha geniş görünmesine yardımcı olur. Eğer giysilerinize hassas davranıyor ve dağınıklıktan hoşlanmıyorsanız, kapaksız vestiyer tasarımıyla istediğiniz parçaya kolayca ulaşabilirsiniz.