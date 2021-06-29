Vertigo belirtileri nelerdir, neden olur? Vertigo ataklarını önlemenin yolları

Vertigo nedenleri Vertigo, vücuttaki birçok sistemden kaynaklanacağı gibi birçok hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkar. Orta kulak ve denge organını da barındıran iç kulak hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi işitme ve denge sinirindeki sorunlardan da kaynaklanabilir. Bunların dışında beyin ve özellikle beyincik ile ilgili rahatsızlıklar, astigmatizm gibi bazı göz hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, kansızlık, diyabet gibi birçok dahili ve endokrin sistemini ilgilendiren hastalıklardan köken alabilir. Beyine giden kan akımında azalma, damar sertliği, beyindeki küçük enfaktüs alanlarından da baş dönmeleri köken alabilir.