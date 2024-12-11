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Vazgeçilmez tutkumuz geceleri tavana baktırıyor! Günde 6 fincandan fazlası ritim bozukluğu riskini %54 artırıyor

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#Kahve#Kahve Tüketimi#Kahvenin Zararları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:53

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mutfaklarımızı saran o büyülü koku... Milyonlarca insanın günün başlangıcını müjdeleyen, kimileri için vazgeçilmez bir tutku, kimileri içinse artık uzaktan seyretmek zorunda kalınan bir aşk hikayesi: Kahve. Dünyada günde yaklaşık 2 milyar fincan kahve tüketiliyor. Sevdiğimiz içeceğin gizli yüzünü ve onunla barışık yaşamanın yollarını İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ’dan dinledik.