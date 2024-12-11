Vazgeçilmez tutkumuz geceleri tavana baktırıyor! Günde 6 fincandan fazlası ritim bozukluğu riskini %54 artırıyor

GÜNDE 4 FİNCANDAN FAZLA KAHVE TÜKETİMİN KORTİZOL SEVİYELERİNİ %32 ARTIRIYOR
Hormonal sistemimiz de kahvenin etkilerine oldukça duyarlı. New England Journal of Medicine'de yayınlanan kapsamlı bir araştırma (Dr. Sarah Anderson ve ekibi, 2023), günde 4 fincandan fazla kahve tüketiminin kortizol seviyelerini %32'ye kadar artırabildiğini ortaya koydu.
Bu durum, özellikle hamilelik döneminde daha da önem kazanıyor. American Journal of Obstetrics and Gynecology'de yayınlanan bir meta-analiz (Wilson ve ark., 2023), hamilelik döneminde günlük 200 mg'dan fazla kafein alımının düşük riskini %25 oranında artırabildiğini gösteriyor.
Kahvenin diğer önemli etkileri arasında mineral dengesi üzerindeki rolü de bulunuyor. Demir emilimini azaltması, kalsiyum emilimini engellemesi ve magnezyum seviyelerinde düşüşe neden olması, özellikle belirli besin eksiklikleri olan kişiler için önem taşıyor. Ayrıca diş ve ağız sağlığı üzerinde de etkileri bulunuyor; diş minesinde aşınma, renklenme ve hassasiyet artışı gibi sorunlara yol açabiliyor.