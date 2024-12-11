Vazgeçilmez tutkumuz geceleri tavana baktırıyor! Günde 6 fincandan fazlası ritim bozukluğu riskini %54 artırıyor

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRIYOR

Sindirim sistemimiz ise kahvenin etkilerini belki de en dramatik şekilde deneyimleyen bölgemiz. International Journal of Gastroenterology'de yayınlanan yeni bir araştırma (Dr. Lisa Brown ve ekibi, 2023), kahvenin sadece kafein içeriği nedeniyle değil, içerdiği diğer bileşenler nedeniyle de mide asidi salgısını %80'e varan oranlarda artırabildiğini gösteriyor.

Sabah aç karnına içilen kahvenin mide yanmasına neden olması, bu etkinin en yaygın örneği. Bağırsaklarımız da bu etkileşimden nasibini alıyor; kahve, bağırsak hareketlerini hızlandırarak bağırsaklarımızda şişkinliğe, gaza neden olabiliyor.