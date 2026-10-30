Vakalar hızla arttı: Ölümcül mantar tehlikesi! Endişe büyüyor, nasıl belirtiler veriyor?

Hastalığın teşhisi de önemli güçlükler barındırıyor. Beyindeki lezyonlar, görüntüleme incelemelerinde tümör gibi farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bu durum, doğru teşhisin gecikmesine ve uygun tedaviye başlanmasının zorlaşmasına neden olabiliyor.
Mantar enfeksiyonu tespit edildiğinde dahi tedavi her zaman başarılı sonuç vermiyor. Tedavide cerrahi müdahale ve mantar karşıtı ilaçlar kullanılabilse de enfeksiyonun ağır seyretmesi, hastaların yaşamını tehdit edebiliyor. Bildirilen vakalardan birinde, 44 yaşındaki bir hasta ameliyat ve mantar karşıtı ilaçları içeren yoğun tedaviye rağmen üç ay içinde hayatını kaybetti.