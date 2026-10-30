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Vakalar hızla arttı: Ölümcül mantar tehlikesi! Endişe büyüyor, nasıl belirtiler veriyor?

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#Ölümcül Mantarlar#Beyin Mantarı#Mantar Enfeksiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 08:46

Dünyada nadir görülen ve beyni hedef alarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen bir mantar türüyle ilgili endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Vakalar hızla artarken uzmanları asıl kaygılandıran konu ise çok daha farklı… İşte detaylar…