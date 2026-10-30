Vakalar hızla arttı: Ölümcül mantar tehlikesi! Endişe büyüyor, nasıl belirtiler veriyor?

Vakalar, ABD'nin 21 eyaletinde ve başkent Washington DC’de tespit edildi. En fazla vaka altı ile Kaliforniya’da görülürken, Florida ve Teksas'ta beşer, Pensilvanya'da ise dört vaka kaydedildi. Washington Üniversitesi'nde mantar incelemesi için gönderilen merkezi sinir sistemi örneklerine ilişkin veriler de artışa işaret etti.



2017-2023 yılları arasında her 1.000 örnekte ortalama 8,4 vaka tespit edilirken, bu sayı 2025'te 26'ya yükseldi. Söz konusu veriler, incelenen örnekler arasında mantarın daha sık saptandığını gösterse de tek başına toplumdaki genel enfeksiyon sıklığını ortaya koymuyor.