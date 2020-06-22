Vaka sayıları arttı... Bu yeni verilere dikkat!

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19’dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin virüs ile ilgili ve özellikle de Covid-19’un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilere dikkat çekti.
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İşte koronavirüsle ilgili önemli veriler...
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Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.
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-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.
- Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.
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- Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre;
*Nefes alıp verme: ~20 partikül/dakika *Konuşma: ~200 partikül/dakika
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*Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir) *Hapşırma: ~200 milyon partikül
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Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:
* Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk * Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk
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*Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk * Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: (Sürenin uzun olmaması halinde) Düşük risk
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* Market alışverişi: Orta risk (Ancak süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk) * Kapalı alanlar: Yüksek risk
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* Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski * Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)
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* İş yerleri/okullar (Sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk * Partiler/düğünler: Çok yüksek risk
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* İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk * Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk