Vajinal duş yöntemi gerçekten sağlıklı mı?

Sabunlu su veya karbonatlı su gibi yöntemlerle vajinayı temizlemek doğru mu? Vajina kendi doğası olan bir ekosistemdir. Biz buna vajinal flora deriz. Normalde vajinayı mikroplardan arındıran en önemli etkenlerden biri asidik bir ortamı olmasıdır, bunu da sağlayan yine bu organda belli bir dengede yaşayan vücudumuza yararlı mikroorganizmalardır.