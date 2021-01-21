Vajinal akıntı sorunu yaşayanlar dikkat! Hangi renk akıntı neye işaret ediyor?
Vajinal akıntılar herhangi bir hastalık ile ilişkili olmayabileceği gibi rahim ağzı kanseri gibi ciddi hastalıklar ile beraber olabilir. Bu sebeple tüm kadınlar yıllık jinekolojik muayenelerini olmalı ve uzun süren, tekrarlayan vajinal akıntı şikayetleri için mutlaka bir uzmana başvurmalı. Peki hangi akıntı ne anlama geliyor? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doç. Dr. Onur Topçu vajinal akıntılarla ilgili merak edilenleri açıkladı.
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Vajinal akıntı ve kaşıntı, bir kadının hayatında hemen hemen en az 1 kez de olsa karşılaşabileceği bir durum. Çeşitli sebeplerle meydana gelen vajinal akıntı ve kaşıntı şikâyeti; sık iç çamaşır değiştirmeye, bazen kötü kokuya ve cinsel ilişki esnasında bir takım problemlere de neden olabilmekte. Vajinal akıntılar fizyolojik olan ve fizyolojik olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır.
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Fizyolojik (doğal) akıntılar
Fizyolojik akıntılar doğal akıntılardır ve bu akıntıların olması gayet normal. Bu akıntıların vajinal hijyen, cinsel ilişki ve gebe kalma üzerine olumlu etkileri vardır.
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Berrak renkte, yumurta akı kıvamında, kaşıntının veya kötü kokunun eşlik etmediği akıntı akıntılar fizyolojik yani doğal akıntılardır. Bu tür akıntılar tüm kadınlarda olmakta. Ancak bazı kadınlarda bu akıntılar, normalden fazla olabilmekte ve bu kadınlar sık sık günlük ped değiştirmek zorunda kalırlar.
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Bu fizyolojik akıntılar adet bitiminde az miktarda başlayıp, yumurta çatlamasının gerçekleştiği adetin orta kısmında artmakta ve adet kanaması ile son bulmakta. Adet ortasında, yumurta çatlaması sırasında meydana gelen artmış fizyolojik akıntı, cinsel ilişkiyi kolaylaştırmakta ve spermin yumurtayı dölleyebilmesi için, spermin transportunu kolaylaştırmakta.
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Vajinal akıntınızın kıvamı ve görüntüsü peynir kesiği veya çökelek tarzında ise, vajinal akıntınıza kötü koku, kahverengi renk ve köpük tarzı akıntılar eşlik ediyorsa jinekoloğunuza mutlaka başvurmalısınız.
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Ayrıca son yıllarda ülkemizde sezaryen sayısının artması ile sezaryen skar yerinde adet kanı biriken (istmosel) kadın sayısı artmakta. İstmosel hastalığı adet bitmesine rağmen lekelenme şeklinde kanama veya akıntılara neden olabilmekte. Özellikle sezaryen olan ve adet sonrası lekelenme şeklinde vajinal kanama veya akıntısı olan kadınlarda bu durumda göz önünde bulundurulmalı.
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Fizyolojik olmayan akıntılar
Fizyolojik olmayan akıntılar, belirli bir sebep ışığında ortaya çıkan akıntılar olarak bilinir. Bu durum, enfeksiyöz ya da kanser gibi diğer durumlar ışığında ortaya çıkabilmekte. Genellikle fizyolojik olmayan akıntılar arasında vajinit ya da servisit bulunur.
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Vajinada olağan dışı akıntı Dış genital bölgenin şişmesi ve ödem toplaması Kaşıntı ve tahriş öyküsü
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Disparoni yani cinsel ilişki esnasında acı hissetmek Nadir yâda sürekli olan vajinal kanamalar Kasıklarda ve alt karında ağrıya eşlik eden vajinal akıntılar da daha ciddi enfeksiyonların habercisi olabilir.
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Fizyolojik olmayan akıntıların sebepleri
Vajina kaynaklı sebepler; •Mantar hastalığı •Bakteriyel vajinozis •Trikomanas •Vajinada yabancı cismin olması •Genital kanserin sebep olduğu akıntılar
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Rahim ağzı kaynaklı sebepler; •Aktif veya kronik servisit •Rahim ağzı kanseri akıntısı •Gonore, klamidya gibi cinsel ilişkiyle geçen hastalıklar •Servikal polip, miyom gibi servikal lezyonlar
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Vajinal akıntının en sık görülen sebepleri
Enjeksiyona bağlı olan vajinal akıntı en sık, bakteriyel vajinozis, mantar enfeksiyonu, trikomonas enfeksiyonu nedeniyle olmakta. Bunların haricinde cinsel yolla bulaşan gonore, klamidya gibi enfeksiyonlarda vajinal akıntıya neden olabilir.
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Bakteriyel vajinozis ve mantar enfeksiyonu cinsel aktif olmayan kadınlarda da görülebilmekte. Bu enfeksiyonların neden olduğu akıntılar daha çok vajinal floranın bozulmasına bağlı gelişmekte. Vajinal florayı da stres, uzun yolculuk, yeme değişikleri, hızlı kilo alma veya verme, vajenin içini yıkama, vajinal temizlik için kimyasal kullanımı, antibiyotik kullanımı bozabilmekte.
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Bu durumlar dışında menopoz döneminde atrofiye bağlı olarak da vajinal kaşıntı, kuruluk veya akıntı olabilmekte. Ancak bu dönemde meydana gelen bu şikayetler daha dikkate alınmalı ve altta yatan ciddi olabilecek kanser gibi hastalıklar ekarte edilmeli.
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Vajinal akıntı tipleri neler?
Vajinal akıntı tiplerinin belirlenmesi hem tanının daha net konulabilmesi hem de tedavinin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için çok önemli bir ayrıntı. Vajinal akıntının genellikle birkaç farklı tipi var. Bu tipler genellikle renk ve tutarlılıklarına göre kategorize edilirler ki zira bazı akıntı türleri normal olarak değerlendirilir.
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Beyaz akıntı
Vajinadan gelen beyaz akıntı genellikle menstrüel siklusla ilgili. Adet dönemlerinin başında ya da sonunda bir miktar beyaz akıntının gelmesi normal iken kaşıntılı beyaz akıntı, tedavi gerektirebilmekte. Zira, maya, mantar enfeksiyonu belirtileri arasında da kaşıntı, süzme peynir benzeri kıvamda beyazlık vardır.
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Berrak ve sulu akıntı
Ayın herhangi bir zamanında görülebilen berrak ve sulu akıntılar, normal olarak değerlendirilebilir.
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Açık ve esnek akıntı
Açık renkli ve esneyebilen vajinal akıntılar, mukuslu ise yumurtlama esnasında olduğunuza işaret eder, tedavi gerektirmez.
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Kahverengi ya da kanlı akıntı
Adet döneminin başında ya da sonunda görülebilen kahverengi ya da kanlı akıntılar normal olarak kabul edilebilirler. Ancak bu lekelenmelerin de işaretçisi olabilir. Son zamanlarda korunmasız ilişkiye bağlı olarak yerleşme kanaması da olabilir. Bu nedenle, adet dönemi dışındaki tüm kahverengi ya da kanlı akıntılar için mutlaka doktora başvurun. Zira, rahim ağzı kanserinin bilinen belirtileri arasında kanlı akıntılar var. Buna ek olarak fibroidler ya da diğer anormal büyümelerde yine kanamaya sebep olabilir. Tüm bu durumları ekarte etmek için pap smear testi, pelvik muayene gerekli.
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Sarı veya yeşil akıntı
Balık kokusu gibi bir koku yayan sarı ya da yeşil akıntılar enfeksiyonu işaret edebilir. Sarı, yeşil ve köpüklü akıntı şikayeti yaşayanlarda akıntı genellikle trikomonas enfeksiyonuna bağlı görülür. Trikomonas enfeksiyonunda, gonore ve klamidyaya bağlı enfeksiyonlarda partner tedavisi de gerekmekte. Özellikle cinsel ilişki sonrası olan kanlı vajinal akıntılar ciddiye alınmalı. Bu durum rahim ağzı kanserinin ilk belirtisi olabilir.