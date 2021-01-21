Vajinal akıntı sorunu yaşayanlar dikkat! Hangi renk akıntı neye işaret ediyor?

Kahverengi ya da kanlı akıntı Adet döneminin başında ya da sonunda görülebilen kahverengi ya da kanlı akıntılar normal olarak kabul edilebilirler. Ancak bu lekelenmelerin de işaretçisi olabilir. Son zamanlarda korunmasız ilişkiye bağlı olarak yerleşme kanaması da olabilir. Bu nedenle, adet dönemi dışındaki tüm kahverengi ya da kanlı akıntılar için mutlaka doktora başvurun. Zira, rahim ağzı kanserinin bilinen belirtileri arasında kanlı akıntılar var. Buna ek olarak fibroidler ya da diğer anormal büyümelerde yine kanamaya sebep olabilir. Tüm bu durumları ekarte etmek için pap smear testi, pelvik muayene gerekli.