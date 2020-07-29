Uzun süre tok tutuyor, bağışıklık sistemini düzenliyor

Ayrıca endişeli veya stresli hissettiğinizde sakinleştirici özelliklere sahip olan magnezyum mineralini barındırır. Magnezyum beraberinde kas spazmları ve kramplara yardımcı olabilir ve uykusuzluğa karşı rahatlama sağlayabilir. Koyu turuncu ve kahverengi renkli kuru kayısılar yüksek A vitamini zenginidir. A vitamini Hücre büyümesini teşvik eder, bağışıklık sistemini düzenler, iyi görüş sağlar, kemikleri sağlıklı tutar ve üreme sistemine yardımcı olur.