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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 17:59,

Uzun süre tok tutuyor, bağışıklık sistemini düzenliyor

Kuru kayısının faydaları nelerdir? Tüketirken nelere dikkat edilmeli? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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1Yüksek miktarda lif içerir
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Yüksek miktarda lif içerir

Bir porsiyonunda (3-4 adet) 2 gram lif bulunur, günlük ihtiyacın %8’ini karşılar. Lif dengeli beslenmenin hayati bir parçasıdır.

2
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Sindirim sisteminizin düzenli olarak çalışmasını sağlar ve vücudunuzdaki kirleri temizler. Lifli bir diyet yediğinizde, doğal olarak kilonuzu düzenler ve hatta kolesterol seviyenizi düşürebilirsiniz.

3Kalorisi düşüktür
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Kalorisi düşüktür

1 porsiyonu (28-30 g) 3 veya 4 tanedir, ortalama 56 kcal içerir. Lif ve besin öğeleri zenginliği sayesinde uzun süre tokluk sağlar.

4Yüksek besin öğeleri içerir
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Yüksek besin öğeleri içerir

Bir bardak kuru kayısı, vücudunuzun günlük A Vitamini ihtiyacının %94'ünü ve demirinin %19'unu sağlar. Kuru kayısı, kemiklerinizi güçlendiren ve sinir fonksiyonunu koruyan, kilo yönetimine yardımcı olan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali içerir.

5
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Ayrıca endişeli veya stresli hissettiğinizde sakinleştirici özelliklere sahip olan magnezyum mineralini barındırır. Magnezyum beraberinde kas spazmları ve kramplara yardımcı olabilir ve uykusuzluğa karşı rahatlama sağlayabilir. Koyu turuncu ve kahverengi renkli kuru kayısılar yüksek A vitamini zenginidir. A vitamini Hücre büyümesini teşvik eder, bağışıklık sistemini düzenler, iyi görüş sağlar, kemikleri sağlıklı tutar ve üreme sistemine yardımcı olur.

6
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Beyin fonksiyonuna ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan ve vücut hücrelerindeki sıvı dengesini korumayı sağlayan bir elektrolit olan potasyumu içerir.

7Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır
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Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır

Kuru kayısı genellikle fındık gibi bir kabuklu yemişle tüketilir. Kabuklu yemişler doğal yağ içerikleri nedeniyle mide boşalmasını geciktirir ve kan dolaşımına glikoz salınmasını yavaşlatır. Kabuklu yemişler kayısı da dahil düşük ila orta glisemik indeksli kurutulmuş meyvelerle birleştirildiğinde kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcıdır.

8Yan etkilerine dikkat
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Yan etkilerine dikkat

Besin içeriği taze ve kuru meyveler arasında benzerdir. Ana fark, kurutulmuş versiyonun genellikle C vitamini bakımından daha düşük olmasıdır. Sülfitlere duyarlı kişiler; kuru kayısı kükürt içeren bileşiklerle işlem gördüğü için ticari olarak kurutulmuş kayısılara özellikle astım ataklarını tetikleyebileceğinden dikkat etmelidir.

9
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Organik kuru kayısılar kimyasal içermez. Sülfitler sağlıklı bağırsak bakterilerine zarar verebilmektedir. İrritabl bağırsak sendromu olan bireyler için sindirimi zor olabilir ve gastrointestinal (ishal, kabızlık, karın ağrısı vb.) rahatsızlığa sebep olabilir.

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