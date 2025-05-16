Uzun ömür uzmanı, her gün bu 6 takviyeyi aldı ve 23 kilo verdi

İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ da bu takviyenin bilimsel faydalarını şöyle sıraladı:
“Anksiyeteyi, stresi, kaygıyı ve kortizol seviyesini düşürür. Kalp sağlığını destekler. Özellikle spor yaparken kalbe giden maksimum oksijen miktarını artırır. Uyku kalitesini artırır. Kas gücünü artırır, kolesterolü düşürür, vücut yağ oranını azaltır. Dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, odaklanamama, unutkanlık gibi modern çağımızın sorunlarına iyi geldiği gözlendi.”
2020'de Journal of Clinical Medicine'de yayınlanan bir araştırma, ashwagandhanın telomer olarak bilinen kromozomların sonundaki anahtar proteinlerin uzunluğunu korumaya yardımcı olabileceğini buldu. Çalışmada, "hücre yaşlanmasını hızlandıran ve dejenerasyon süreçlerini destekleyen" ana faktör olarak gösterilen DNA replikasyonu sürecinde telomerlerin sıklıkla kısaldığı belirtildi.”