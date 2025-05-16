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Uzun ömür uzmanı, her gün bu 6 takviyeyi aldı ve 23 kilo verdi

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#Uzun Ömür#Takviye#Takviye Gidalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 08:57

Daha uzun süre sağlıklı kalabilmek için deneysel tedaviler uygulayan uzun ömür kliniği sahibi Dr. Darshan Shah bu misyonun bir parçası olarak takviyeler alıyor. Dr. Darshan Shah, aralarında fonksiyonel mantarlar ve D vitamininin de bulunduğu, her gün aldığı altı takviyeyi paylaştı.