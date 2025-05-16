Uzun ömür uzmanı, her gün bu 6 takviyeyi aldı ve 23 kilo verdi

D3 VİTAMİNİ

Kanser riskini azaltmaya yardımcı

Shah'ın D vitamini seviyelerinin doğal olarak düşük olduğunu, bu nedenle D3 vitamini aldığını söyledi ve bunun nedenini şöyle açıkladı:

“D3, vücudun emmesi kolay olan bir D vitamini formudur. Bağışıklık sistemini destekler ve diğer faydalarının yanı sıra kemik sağlığı için önemli olan kalsiyumun vücut tarafından emilmesine yardımcı olur.