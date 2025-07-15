Uzun ömrün sırrı bağışıklığınızda saklı! Bir bilim insanına göre bağışıklık sistemini güçlendirip ömrü uzatan dört alışkanlık

Yemeklerinize anti-inflamatuar gıdalar ekleyin
Zeytinyağı, en çok araştırılan anti-inflamatuar gıdalardan biridir. İçerdiği oleokantal maddesi, iyi bilinen anti-inflamatuar ilaç ibuprofen'e benzer bir moleküler yapıya sahiptir. Dr. Macciochi, Akdeniz diyetinin (minimum düzeyde işlenmiş tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, taze mevsimlik ürünler, zeytinyağı ve yağlı balıklar) sadece kronik hastalıkları önlemekle kalmadığını, aynı zamanda iltihap yaşlanmasını tetikleyen mekanizmaları da aktif olarak hafiflettiğini belirtiyor.