Uzun ömrün sırrı bağışıklığınızda saklı! Bir bilim insanına göre bağışıklık sistemini güçlendirip ömrü uzatan dört alışkanlık

Bağışıklık sistemi: Yaşam kalitemizin en büyük belirleyicisi

Genellikle sadece grip ve soğuk algınlığıyla ilişkilendirilen bağışıklık sistemi, aslında sağlığımız ve uzun ömrümüz üzerinde çok daha geniş bir etkiye sahip. Dr. Jenna Macciochi, "Bağışıklık sistemimiz hem ne kadar yaşayacağımızın hem de bu yılların kalitesinin tek ve en büyük belirleyicisidir" diyor.