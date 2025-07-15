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Uzun ömrün sırrı bağışıklığınızda saklı! Bir bilim insanına göre bağışıklık sistemini güçlendirip ömrü uzatan dört alışkanlık

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#Ömrü Uzatan Alışkanlıklar#Uzun Ömrün Sırrı#Bağışıklık Güçlendirici
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 13:22

Hastalıklarla geçen yılların sayısını azaltmak ve sağlıklı bir ömür sürmek için basit yaşam tarzı değişiklikleri yapmak mümkün. İmmünolog Dr. Jenna Macciochi, bağışıklık sistemimizin sadece hastalıklardan korunmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam süremiz ve kalitemiz üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu konuda dört temel alışkanlığı anlatıyor.