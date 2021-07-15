Üzümün faydaları nelerdir? Şifa deposu üzümün sağlığa yararları

Üzüm nasıl tüketilmeli? 8-10 adet kuru üzüm veya 10-15 adet taze üzüm veya 1 çay bardağı doğal üzüm suyu; 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Ne kadar sağlıklı bir meyve de olsa her besinde olduğu gibi fazla tüketilmesi kilo artışına sebep olabilir ve şekerinizin yükselmesine sebep olarak diyabeti tetikleyebilir.