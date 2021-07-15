Üzümün faydaları nelerdir? Şifa deposu üzümün sağlığa yararları

Kırmızı, siyah, yeşil ve sarı gibi çeşitleri olan üzüm, yaz aylarında en fazla tüketilen meyvelerden biri. Ayrıca A vitamini, B1 vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. Peki üzümün faydaları neler? Üzüm nelere iyi gelir? İşte şifa deposu üzümün sağlığa yararları...
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1
Üzüm antioksidant özelliği ile tedavi edici özelliğe sahip bir meyvedir. Yaşın ilerlemesi ve kötü beslenmeye bağlı olarak gelişen kansızlık, kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, alzheimer, kanser ve romatizma gibi hastalıkları tedavi etmeye yardımcı olur.
Üzümün içeriğinde; B vitaminleri, C vitamini; demir, potasyum, selenyum, çinko gibi mimeraller; antosiyanin, flavonoid, resveratrol, kuersetin, tanin olarak adlandırılan antioksidantlar; ve bol lif bulundurduğunu belirten Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, konuyla ilgili bilgiler verdi.
2
Üzümün faydaları nelerdir?
Üzüm; kan pıhtılaşmasını, ‘kötü kolesterol’ olarak da bilinen LDL kolesterolün oksitleyici etkisini önlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile kalp hastalıklarından korur.
İnflamasyon (iltihaplanma) karşıtı etkisi ile doku hasarını baskılar. Cilt yapısını korur.
Karaciğerden lipoprotein üretimi ve salgılanmasını baskılayıcı etkisi ile kan yağlarını düşürücü etkisi saptanmıştır.
3
Yüksek miktarda su ve lif içerir; karaciğer ve bağırsakların toksinlerden arınmasına ve temizlenmesine destek olur.
Siyah üzüm, iltihap önlemeye yardımcı olan kuersetin içerir, kalp ve dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini destekler.
Anti-aging etkilidir; yaşlanmayı yavaşlatıcı hatta yaşam süresini uzatıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.
4
Özellikle demir, potasyum, selenyum ve çinko gibi çok önemli yaşlanma karşıtı mineralleri içeren bir meyvedir.
İçerdiği selenyum, özellikle cilt kırışıklıklarını ve yaşla birlikte oluşan ince çizgileri önlemede etkilidir.
Üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün güçlü antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır.
5
Özelikle siyah üzümün kabuğunda yer alan resveratrol olarak bilinen güçlü bir antioksidant içermektedir. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır.
Üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün güçlü antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır.
Ayrıca; alzheimer hastalığı, bunama, inme gibi hastalıkların gelişiminin önlenmesinde içerdiği resveratrolün etkisi büyüktür.
6
Üzüm nasıl tüketilmeli?
8-10 adet kuru üzüm veya 10-15 adet taze üzüm veya 1 çay bardağı doğal üzüm suyu; 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Ne kadar sağlıklı bir meyve de olsa her besinde olduğu gibi fazla tüketilmesi kilo artışına sebep olabilir ve şekerinizin yükselmesine sebep olarak diyabeti tetikleyebilir.