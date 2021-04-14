Üzüm çekirdeği yağı nasıl kullanılır, nelere iyi gelir? Üzüm çekirdeği yağının faydaları

Üzüm çekirdeği yağı, bol miktarda çoklu doymamış yağ asitleri ve omega-6 içerir. Renksiz ve hafif lezzette bir yağ olan üzüm çekirdeği yağı kimyasal olarak ekstre edilir. Karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Buzdolabında saklandığında da donabilir. Ayrıca dumanlanma noktası çok yüksek olduğu için kızartma ve pişirme için oldukça elverişli olduğunu, terbiye ve soslarda kullanımının da uygun olduğunu belirten Diyetisyen Gülhan Koca, üzüm çekirdeği yağının faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.