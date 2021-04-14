Üzüm çekirdeği yağı nasıl kullanılır, nelere iyi gelir? Üzüm çekirdeği yağının faydaları
Üzüm çekirdeği yağı, hafif ve renksiz bir yağdır. Ayrıca hafif bir tada sahip olan bu yağ, bol miktarda omega-6 içerir. Sağlık için çeşitli yararları da bulunmaktadır. Peki üzüm çekirdeği yağı nasıl kullanılır, nelere iyi gelir? İşte üzüm çekirdeği yağının faydaları...
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Üzüm çekirdeği yağı, bol miktarda çoklu doymamış yağ asitleri ve omega-6 içerir. Renksiz ve hafif lezzette bir yağ olan üzüm çekirdeği yağı kimyasal olarak ekstre edilir. Karanlık ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Buzdolabında saklandığında da donabilir. Ayrıca dumanlanma noktası çok yüksek olduğu için kızartma ve pişirme için oldukça elverişli olduğunu, terbiye ve soslarda kullanımının da uygun olduğunu belirten Diyetisyen Gülhan Koca, üzüm çekirdeği yağının faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Üzüm çekirdeği yağının faydaları nelerdir?
Üzüm çekirdeği yağının sağlık açısından pek çok faydası vardır. Bu yağda bulunan polifenoller ve flavonoidler gibi güçlü antioksidan bileşikleri içerir. Esansiyel yağ asitleri ve E vitamininden oldukça zengindir. İçerdiği bu besin öğeleri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.
Kötü kolesterol LDL seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını arttırabilir. Bu yağ, koroner hastalık riskini azaltıp, iyi kolesterol HDL seviyesini arttırabilir.
Üzüm çekirdeği yağında bulunan flavonoid ‘Oligomerik Prosiyanidin’, E vitamini gibi antioksidanlardan yaklaşık 50 kat daha güçlü bir antioksidan olup serbest radikallerin neden olduğu hücre ve doku hasarına karşı koruma sağlayabilir.
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Çoklu doymamış yağ asidi olan linoleik asitten zengindir. Diyabeti olan kişiler için faydalı olabilir.
Anti-inflamatuar özelliği vardır. Romatoid artrit gibi durumlarda oluşan ödeme bağlı ağrılarda rahatlama sağlayabilir.
Kılcal ve kan damarları hasarlarının onarılmasında ve güçlendirilmesinde yardımcı olabilir. Kan dolaşımını arttırarak varisli damarlar, örümcek damarlar ve hemoroidin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
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Birçok çalışma, üzüm çekirdeği ekstresinde bulunan antioksidanların kolon, prostat, mide, göğüs ve akciğer kanser hücrelerinin önlenmesinde yardımcı olduğunu göstermiştir.
Yağda çözünen antioksidan özelliği olan E vitaminini yüksek düzeyde içerir. Hücre zarı hasarlarını önlemeye yardımcıdır.
Üzüm çekirdeği yağı astım, alerji, akne ve dermatit gibi durumlarda faydalı olabilir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Yağda çözünen antioksidan özelliği olan E vitaminini yüksek düzeyde içerir. Hücre zarı hasarlarını önlemeye yardımcıdır.
Üzüm, çok güçlü antioksidanlar olan proantosiyanidinleri içerir. Güneşin zararlı etkilerini ve serbest radikal hasarını azaltmaya yardımcıdır.
Üzüm çekirdeği yağının nemlendirici özelliği vardır.
Yaraların iyileşmesine yardımcıdır. İçeriğindeki yüksek miktardaki linoleik asit cilt ve hücre zarları için oldukça önemlidir.
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Üzüm çekirdeği yağının yan etkileri neler?
Üzüm çekirdeği yağı ekstresinin uygun dozları ile kısa süreli tedavide yan etkilerini göstermez. 12 haftayı geçmeyecek şekilde tedavide kullanılması önerilir. Görülebilecek hafif yan etkiler; kan basıncının artması, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, hazımsızlık, kafa derisinde pul pul dökülme ve kaşıntı şeklinde olabilir. Bu yan etkiler şiddetli hale gelirse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Antikoagülan ilaçlar kullanan ve üzüm alerjisi olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir.