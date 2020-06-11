Uzmanlardan uyarı: Pekmezi ilaç niyetine yedirmeyin

Dr. Hüseyin Sevim, halk arasında kansızlık olarak bilinen aneminin bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların klinik bir bulgusu olduğuna dikkati çekerek “Her aneminin tedavisi aynı değildir, farklıdır. Anemi saptanınca, neden kaynaklandığını biz hekimler araştırırız, sebebini bulunca da ona yönelik tedavi veririz. Bir kişide anemiyi saptamak için öncelikle, artık her yerde yapılabilen kan sayımı (Hemogram) yaparız. Kan sayımında, kırmızı küre, hemoglobin ve hematokrit değerlerine bakarak anemi olup olmadığına karar veririz” dedi.