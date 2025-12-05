Uzmanlardan ‘gizli salgın’ uyarısı! Erkeklerde sessizce ilerliyor… Hemen yapmaya başlamanız gereken 5 şey

REFLÜDEN KORUNMAK İÇİN HEMEN BUGÜN YAPMAYA BAŞLAMANIZ GEREKEN 5 ŞEY
Dr. Gioffre, erkeklerin reflü riskini azaltmak için günlük yaşamda kolayca uygulanabilir beş temel adım öneriyor:
1- Yatmadan en az üç saat önce yemeyi bırakın: Reflünün en büyük sebeplerinden biri, gece yatmadan önce yemek yemek. Yatar pozisyona geçmek, yer çekimi etkisini ortadan kaldırarak asidin yukarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Gece reflüsü; öksürük, boğulma hissi, boğaz yanması, ses kısıklığı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.
2- Tetikleyici gıdalardan uzak durun: En sık görülen reflü tetikleyicileri: Sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler, alkol, çikolata, kafein, turunçgiller, gazlı içecekler. Bu yiyecekler sfinkter kasını gevşeterek asidin yukarı çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca uzman, alkali beslenmenin önemine dikkat çekiyor:
Yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve doğal maden suyu reflüyü azaltmada etkili olabilir.