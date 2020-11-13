Uzmanlardan eldiven uyarısı… Koronavirüsten korunayım derken aman dikkat!

Eldiven alerjisi riskini azaltmak için neler yapılabilir? Lateks modern dünyada o kadar yaygındır ki, maruziyetten tamamen kaçınmak zor olabilir. Yine de, teması azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır.



-Lateks olmayan eldivenler kullanma (vinil eldivenler, pudrasız eldivenler, hipoalerjenik eldivenler veya eldiven astarları gibi)



-Lateks alerjiniz varsa bunu gösteren bileklik veya kolye takılması önemli bir önlemdir.



-Ciddi derecede lateks alerjiniz varsa adrenalin oto-enjektörü bulundurmanız alerjik şok gelişmesi durumunda hayat kurtarıcı bir önlem olacaktır.



-Eldiven kullanmadan önce elinizi nemlendirmeyin veya ıslatmayın. Çünkü bu uygulamalar eldivendeki kimyasalların daha fazla emilmesine neden olarak alerjiyi artırabilmektedir.



-Eldiven kullanımı sonrası ellerin yıkanması ve arkasından nemlendirici kullanmak alerji gelişimini azaltacaktır.