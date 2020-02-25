Uzmanlar uyarıyor! Solunum yolu hastalıkları arttı

Bu uyarılarına açıklık getiren Aslan, çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi viral ve bakteriyel solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi: “Kış mevsiminde gördüğümüz enfeksiyonlar daha çok viral etkenli. Ancak daha sonra hastalığa bakteriyel etken-ler de eklenebiliyor. Böylece hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlar birlikte görülebiliyor. Hava ve çevre kirliliği de kış aylında solunum yolu sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Viral ve bakteriyel solunum hastalıkları, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda kolaylıkla bulaşıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, hapşırık ve öksürük hastalık bulguları arasında yer alıyor.