Uzmanlar uyardı: Bu hastalık sandığınızdan çok daha yaygın! Sessizce ilerliyor, geç fark ediliyor

VAKALARIN YARISI HÂLÂ TEŞHİS EDİLMİYOR

Uzmanlara göre en çarpıcı bulgulardan biri, iyi kaynaklara sahip sağlık sistemlerinde bile glokom vakalarının yaklaşık yarısının teşhis edilmeden kalması. Bu durumun özellikle etnik azınlık gruplarında daha belirgin olduğu, bu gruplarda tanı gecikmeleri ve hastalığın ileri evrede ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Oysa glokom erken teşhis edilip tedavi edildiğinde, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor ve görme kaybı büyük ölçüde önlenebiliyor.