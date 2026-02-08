×
Uzmanlar uyardı: Bu hastalık sandığınızdan çok daha yaygın! Sessizce ilerliyor, geç fark ediliyor

Yeni bir araştırma, glokomun sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Özellikle İngiltere’de yüz binlerce kişinin bu sinsi hastalıkla yaşadığı, ancak büyük bölümünün durumundan habersiz olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre rakamlar hızla artıyor ve risk düşündüğümüzden çok daha büyük. Peki glokomu bu kadar tehlikeli yapan ne? Hangi belirtileri ciddiye almak gerekiyor?