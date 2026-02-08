Uzmanlar uyardı: Bu hastalık sandığınızdan çok daha yaygın! Sessizce ilerliyor, geç fark ediliyor

“ÖNLEMEDE CİDDİ BİR BOŞLUK VAR”
Göz hastalıkları uzmanları Dr. Alexander Schuster ve Dr. Cedric Schweitzer, mevcut sağlık politikalarının glokomun önlenmesi konusunda yetersiz kaldığını belirtti. Uzmanlar, şu ifadeleri kullandı:
“Bu artış, yalnızca tedavi seçeneklerine odaklanmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Yapılandırılmış vaka tespiti, kanıta dayalı sağlık hizmeti planlaması ve yaşlılıkta körlüğü önlemeye yönelik stratejiler artık kaçınılmaz.”
Schuster ve Schweitzer, bilimsel olarak geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış tarama programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi takdirde binlerce kişinin önlenebilir görme kaybıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.