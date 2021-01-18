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GeriSağlık Uzmanlar öneriyor… Hepsi doğal! İşte kalbi onaran besinler
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraflar: Alamy, iStock, Ingimage, PxHere
Haber Giriş: 18 Ocak 2021 - 13:02 | 

Uzmanlar öneriyor… Hepsi doğal! İşte kalbi onaran besinler

Kalp ve damar sağlığını korumaya yönelik beslenme alışkanlığını genç yaşlarda kazanmak, ilerleyen yaş döneminiz için yapacağınız en değerli yatırım olacaktır. Çünkü sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmenin yolu kalp sağlığını korumaktan geçer. Peki, kalbe iyi gelen besinler neler?

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Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Adil Buyrukçu, kalp sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu, kalbi onaran ve kalbe iyi gelen besinleri sıraladı.

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıklara bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl 18 milyon kişi, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Kalp Federasyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2030 yılında kalp hastalıklarından ölen kişi sayısının 23 milyona çıkacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sından kalp ve damar hastalıkları sorumlu. Türkiye’deki tüm yaş grupları değerlendirmesinde her iki ölümden birinin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığının belirlenmesi, tablonun ne kadar korkutucu olduğunu gözler önüne seriyor.

3Kalp hastaları Covid-19u ağır geçiriyor
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Kalp hastaları Covid-19'u ağır geçiriyor

Yeni tip koronavirüsün kalp hastaları üzerine etkileri hala araştırılıyor. Ancak mevcut bilgiler, kalp ve damar hastalığı olanlarda Covid-19'un daha ağır seyrettiğini ve daha ölümcül etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

4Kalp hastalıklarına neden olan faktörler
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Kalp hastalıklarına neden olan faktörler

-Sağlıksız beslenme
-Aşırı tuzlu yiyecek tüketimi
-Hareketsiz yaşam
-Yüksek tansiyon
-Tütün ve alkol tüketimi

5Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin
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Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin

Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın en iyi silahlarından biri de egzersiz yapmaktır. Düzenli fiziksel egzersiz kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkma olasılığını belirgin şekilde düşürüyor. Amerikan Kalp Derneği/ Amerikan Kardiyoloji Koleji, 2019 kalp damar hastalıkları önleme kılavuzuna göre sağlıklı bireylerin standart olarak haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik yapması tavsiye ediliyor. Yüzme, yürüyüş ve bisiklete binme de büyük kas gruplarının çalışmasını sağladığı için tavsiye edilen spor aktiviteleri arasında yer alıyor. Ancak bilinen bir kalp rahatsızlığınız var ise egzersizlerinizi mutlaka doktorunuzun kontrolünde gerçekleştirmeniz gerekiyor.

6Kalp sağlığına iyi gelen besinler
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Kalp sağlığına iyi gelen besinler

Sağlıklı beslenme, kalp sağlığınız açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Genç yaşlarda kalp dostu besinler tüketmek, ilerleyen yaşlarınızda size uzun ve kaliteli bir yaşam sürme imkanı sağlar. O nedenle bu besinleri mutlaka diyet listenize ekleyin.

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Balık ve balık yağı: Damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Her hangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Somon ve ton balıklarından doğal olarak omega-3 yağ asitleri alabilirsiniz.

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Posalı gıdalar: Beslenmenizde posalı besinlerin tüketimini artırmak, kan kolesterol seviyelerinizin düzenlenmesine yardımcı olur. Mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatlar, sağlıklı bir yaşam için güvenle tüketilebilir. Meyve suyu yerine posa içeriği daha yüksek olan meyveleri tercih edebilirsiniz.

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Yulaf, çavdar, tam buğday unu: Bu unların B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, tam buğday ekmeği, arpa, yulaf, çavdar ekmeklerinin, bulgur pilavının tüketimini artırabilirsiniz. Yulaf ezmesi, içerdiği çözünebilir lifler sayesinde hem tokluk hissi yaratır hem bağırsak aktivitesini düzenler, kolesterolünüzün düşmesine de katkıda bulunur.

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Lahanagiller: Lahanagiller olarak bilinen sebzeler, en çok kanserden koruyucu etkileriyle dikkat çeker. Ancak brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, aynı zamanda kalp sağlığı için de çok değerli besinlerdir. Lahananın yemeğinden ziyade salatasını yemeği tercih edin. Brokoli ve Brüksel lahanasını hafif haşladıktan sonra tüketin. Lahana turşusunu da kalp sağlığınız için tercih edebilirsiniz.

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Yeşil yapraklı sebzeler: Diyetinizde ne kadar çok ve çeşitli sebze, yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur. Roka, kişniş otu, pazı, fesleğen gibi sebzeleri listenize ekleyin. Kanı sulandıran bir molekül olan nitratı içeren bu sebzeler, kanın pıhtılaşıp damarları tıkamasını önleyerek kalp krizinden korur.

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Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeren keten tohumu, bu özellikleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. 1 çorba kaşığı taze çekilmiş keten tohumunu, her gün yoğurt ya da çorba gibi besinlerin içine ekleyerek tüketebilirsiniz.

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Soğan ve sarımsak: Soğan ve sarımsak, düzenli ve sık olarak tüketildiğinde yararlı etkileriyle damar sertliğine bağlı kalp hastalığına karşı koruyucudur. Bu besinleri çiğ ya da az pişmiş olarak tüketin.

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Yeşil çay: Yeşil çayın içeriğinde bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor.

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Ceviz, fındık, badem: Yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerirler. Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.

16Bunlardan uzak durun
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Bunlardan uzak durun!

-Doymuş yağ ve trans yağ tüketimine dikkat edin. Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini diyet listenizden çıkarın.

-Kızartmalardan uzak durun. Et yemeklerini fırında ya da ızgara şeklinde tüketin.

-Hazır çorbalar, hazır meyve suları, fast food ile şekerli içeceklerden uzak durun.

-Az tuz tüketmeye özen gösterin.

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