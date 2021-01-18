Uzmanlar öneriyor… Hepsi doğal! İşte kalbi onaran besinler

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıklara bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada her yıl 18 milyon kişi, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Kalp Federasyonu’nun yayınladığı rapora göre, 2030 yılında kalp hastalıklarından ölen kişi sayısının 23 milyona çıkacağı öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sından kalp ve damar hastalıkları sorumlu. Türkiye’deki tüm yaş grupları değerlendirmesinde her iki ölümden birinin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığının belirlenmesi, tablonun ne kadar korkutucu olduğunu gözler önüne seriyor.