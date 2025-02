Uzmanlar mide ameliyatı olması gerektiğini söylemişti: ‘1:1 diyeti’ sayesinde 77 kilo verdi! ‘Artık büyük beden mağazalarından alışveriş yapmak zorunda değilim’

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı:

1 adet meyve (elma veya armut)

1 adet düşük kalorili protein shake

Ara Öğün:

1 adet düşük kalorili bar

Öğle:

1 kase sebze çorbası

1 adet salata (zeytinyağı ve limon sosu ile)

Ara Öğün:

1 avuç çiğ badem veya ceviz

Akşam:

1 adet düşük kalorili protein shake

1 porsiyon sebze (haşlanmış veya buharda pişirilmiş)

Bu diyet listesi, 1:1 diyetinin temel prensiplerine uygun olarak hazırlanan örnek bir liste…. Ancak, herhangi bir diyete başlamadan önce sağlık uzmanına danışmak oldukça önemli...



Daily Mail'in 'Woman is unrecognisable after dropping from a size 30 to a 12 in 18 months - thanks to a 1980s diet that could be 'better than Ozempic' başlıklı haberinden derlenmiştir.