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Uzmanlar mide ameliyatı olması gerektiğini söylemişti: ‘1:1 diyeti’ sayesinde 77 kilo verdi! ‘Artık büyük beden mağazalarından alışveriş yapmak zorunda değilim’

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#Sağlık#1:1 Diyeti#Cambridge Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:20

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Donna McCaulsky, '1:1 diyeti' sayesinde 159 kilodan 82 kiloya düştü. Daha önce mide ameliyatı önerisini reddeden McCaulsky, bu diyetle ilk haftada ise dört kilo vermeyi başardı. Peki, 1:1 diyeti nedir ve nasıl bir plan uygulanıyor? İşte Donna McCaulsky'nin yaşadıkları ve 1:1 diyetiyle ilgili örnek bir liste…