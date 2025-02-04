Uzmanlar mide ameliyatı olması gerektiğini söylemişti: ‘1:1 diyeti’ sayesinde 77 kilo verdi! ‘Artık büyük beden mağazalarından alışveriş yapmak zorunda değilim’

ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Kahvaltı:
1 adet meyve (elma veya armut)
1 adet düşük kalorili protein shake
Ara Öğün:
1 adet düşük kalorili bar
Öğle:
1 kase sebze çorbası
1 adet salata (zeytinyağı ve limon sosu ile)
Ara Öğün:
1 avuç çiğ badem veya ceviz
Akşam:
1 adet düşük kalorili protein shake
1 porsiyon sebze (haşlanmış veya buharda pişirilmiş)
Bu diyet listesi, 1:1 diyetinin temel prensiplerine uygun olarak hazırlanan örnek bir liste…. Ancak, herhangi bir diyete başlamadan önce sağlık uzmanına danışmak oldukça önemli...
Daily Mail'in 'Woman is unrecognisable after dropping from a size 30 to a 12 in 18 months - thanks to a 1980s diet that could be 'better than Ozempic' başlıklı haberinden derlenmiştir.