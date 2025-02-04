Uzmanlar mide ameliyatı olması gerektiğini söylemişti: ‘1:1 diyeti’ sayesinde 77 kilo verdi! ‘Artık büyük beden mağazalarından alışveriş yapmak zorunda değilim’

Doktorların belirli bir rahatsızlığı olmadığını söylediklerini belirten McCaulsky, kafein, alkol ve şeker gibi bazı ürünleri tüketmemeye başladı.



2022 yılında ise kendisine ağız ve boğazı etkileyen iltihaplı bir otoimmün rahatsızlık olan liken planus teşhisi konuldu. Bu durumuna yardımcı olması için de steroid reçete edildi.