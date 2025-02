Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar, pek çok kişinin özellikle de kadınların demir alımının yetersiz olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla demir içeren gıdalara beslenmede yer açmak çok önemli. Birçok kişi demir ihtiyacını kırmızı et yiyerek karşılamaya çalışıyor ancak çok fazla kırmızı et tüketimini kanser, diyabet ve kalp hastalığı riskiyle ilişkilendiren çalışmalar mevcut. Dolayısıyla kırmızı et tüketimini artırmadan demir almanın en iyi yollarından biri daha fazla barbunya fasulyesi tüketmek.