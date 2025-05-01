Uzmanlar cevapladı: En kötü ağrı hangisi? Krampları, darbeleri unutun, bu acıya katlanmak imkânsız

Migren: Sadece baş ağrısına neden olmakla kalmaz, mide bulantısı, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve zonklayan baş ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü tüm vücudu etkiler.

Trigeminal nevralji: Nadir görülen ancak ciddi bir yüz siniri rahatsızlığı. Bazen dayanılmaz ağrısı nedeniyle “delirten hastalık” olarak da adlandırılır. Fransa'daki Rothschild Vakfı Hastanesi'nin ülke genelinde yaptığı araştırmaya göre hastalık, 70 milyonluk Fransa'da yaklaşık 5 bin kişiyi etkiliyor ve çoğunlukla 50 yaş üstü kadınlarda görülüyor.