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Uzmanlar cevapladı: En kötü ağrı hangisi? Krampları, darbeleri unutun, bu acıya katlanmak imkânsız

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#Sağlık#Yaşam#Ağrı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 15:48

Acı, evrensel deneyimlerden biri... Herkes acı hisseder ancak tüm acılar eşit yaratılmamıştır. Bazı acılar geçici rahatsızlıklar olsa da diğerleri o kadar yoğundur ki hayatınızı tamamen rayından çıkarabilir. Şu sıralar Kanada'daki McGill Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının araştırmaları sayesinde, hangi fiziksel acıların listelerin başında geldiğine dair daha net bir fikrimiz var ve sonuçlar sizi şaşırtabilir.