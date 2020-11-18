Uzmanlar bu çayları tavsiye ediyor… Boğaz ağrısını hafifletmede inanılmaz etkili

Boğaz ağrısına iyi gelen çaylar Ekinezya çayının faydaları



-Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna verilen cevapların ilk başında sıvı tüketimi gelir. Günlük sıvı tüketiminize bitkisel çayları dahil ederseniz, boğazdaki ağrının ve acının azalmasını sağlayabilirsiniz.

-Ekinezya çayı, sağlığa olan faydaları nedeniyle bu dönemlerde içebileceğiniz bitki çaylarından biridir. Her derde deva olduğu belirtilen ekinezya, geleneksel tıbbın olmazsa olmaz bitkileri arasında yer alır.

-Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olan ekinezya, enfeksiyon önleyici özelliği ile başta farenjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi gelir.

İçeriğindeki A, B2, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çeşitli mineraller bakımından da zengin olan ekinezya, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Ekinezya, kanser hücresi oluşumunu engellemesi, kabızlığa doğal çözüm olması ve kilo vermeye yardımcı etkileriyle de insan sağlığına oldukça yararlı bir bitkidir.