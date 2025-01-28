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Uzmanlar anlattı: Hepimizin evinde var ve çoğumuz bu tehlikelerden habersiziz... Mikrop yuvası havlular ne sıklıkla yıkanmalı?

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#Sağlık#Yaşam#Hijyen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:03

Her evde bulunan havlular farkında bile olmadığımız birer bakteri yuvası. Bu bakterilerin bazıları zararsız belki ama bazen de havlular çeşitli hastalıkların bulaşmasında bir aracı rolü oynuyor. Peki bu sorunu çözmek için havlularımızı ne sıklıkla yıkamalıyız?