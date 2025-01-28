Uzmanlar anlattı: Hepimizin evinde var ve çoğumuz bu tehlikelerden habersiziz... Mikrop yuvası havlular ne sıklıkla yıkanmalı?

Havluların haftada bir kez yıkanmasını tavsiye etse de bunun kesin bir kural olmadığını söyleyen Scott, "Bir kişi hastaysa, kusuyorsa ve ishal olmuşsa haftada 1, çok da anlamlı bir sıklık değil. Böyle bir durumda hasta kişinin kendine ait bir havlusu olmalı ve o havlu her gün yıkanmalı. Hedefli hijyen derken bunu kastediyoruz. Riskle ortaya çıktığı noktada baş ediyorsunuz" diye devam etti.
Örneğin Hindistan'da yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 20'si, havlularını haftada iki kez yıkadıklarını söyledi.