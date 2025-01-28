Uzmanlar anlattı: Hepimizin evinde var ve çoğumuz bu tehlikelerden habersiziz... Mikrop yuvası havlular ne sıklıkla yıkanmalı?

Ama şu kadarını söylemek mümkün: Bir havluyu ne kadar uzun süre kullanırsak havlunun nemli kalma süresi de o kadar uzuyor. Havlu nemli kaldıkça mikroplar için daha elverişli bir ortam haline geliyor ve zararlı mikropların üreme şansını artırıyor.

Öte yandan Scott ve çalışma arkadaşlarına göre, havlu hijyeni, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık sorunlarından biriyle baş etmeye de yardım edebilir.