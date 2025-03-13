Uzmanından uyarı: Sahuru imsak vaktine yakın yapın, sonrasında uyumayın

İftara hafif başlanmalı

İftar yemeklerinde hafif başlangıç yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Aslantaş, "İftara hurma ve bir bardak su ile başlayın bir kase çorba içtikten sonra 15-20 dakika bekleyin. Bu sürede hormonlar salgılanmaya başlayacağından doygunluk hissi artmış olacak ve ana yemek daha hafif geçirilebilecektir. Salata, cacık, yoğurt gibi yan gruplar ile daha kolay doygunluk sağlanabilir. Ana yemekte ise protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir ana yemekleri seçin. Izgara tavuk, balık, et, sebzeler, kuru baklagil ve bulgur, kepekli pilav iyi birer seçenektir. Tabağınızı doldurmak yerine, küçük porsiyonlar halinde yavaş yavaş tüketin. Tatlı seçiminde ise şerbetli tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlıları tercih edin. Tatlı tüketimini haftada 1-2 kez ile sınırlayın" diye konuştu.