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Uzmanından uyarı: Sahuru imsak vaktine yakın yapın, sonrasında uyumayın

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 08:31

Diyetisyen Hale Aslantaş, Ramazan ayı içerisinde sahurun imsak vaktine yakın yapılarak, sonrasında ise uyumamanın sağlık için en doğrusu olduğunu söyledi.