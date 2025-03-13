Uzmanından uyarı: Sahuru imsak vaktine yakın yapın, sonrasında uyumayın

Örnek beslenme
Örnek beslenme planı tavsiye eden Diyetisyen Aslantaş, "Sahurda 1-2 adet hurma, 1 bardak su, 1 kase mercimek çorbası, 1 porsiyon ızgara köfte, bol yeşillikli salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ile), 4 yemek kaşığı bulgur pilavı yenilebilir. İftardan 2-3 saat sonra ara öğünde ise 1 porsiyon meyve, 1 su bardağı kefir veya 1 küçük kase sütlü tatlı tüketilebilir. Sahurda 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 5-6 adet zeytin, 2 dilim tam buğday ekmeği, domates, salatalık, yeşillik, 1 bardak süt veya kefir, 3-4 adet ceviz veya badem tüketilmesi sağlıklı beslenme açısından önemlidir." dedi.