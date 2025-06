Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, bayram süresince yapılan beslenme hatalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, “Yeni kesilen et hemen tüketilmemeli, tatlı ile et aynı öğünde yenmemeli, et hijyenik koşullarda saklanmalı” dedi.