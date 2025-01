Weill Cornell Kadınlar Beyin Girişimi direktörü ve "Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power" (Beyin Gıdası: Biliş Gücü İçin Yemenin Şaşırtıcı Bilimi) kitabının yazarı Lisa Mosconi, "Bir nörobilimci olarak konuşursam, besinler beyin sağlığı için çok temel bir öneme sahip. Çünkü beyinlerimiz kelimenin tam anlamıyla besin maddeleri sayesinde çalışıyor" dedi.