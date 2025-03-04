Uzmanı tek tek anlattı: Ramazanda ağız ve diş sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Oruçluyken gargara yapılır mı? Diş tedavisi orucu bozar mı?

"Sahurda dişinizi fırçaladıktan sonra hiçbir şey yemeyin"

"Sahurdan sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız ve hiçbir şey yemeden uyumalıyız" diyen Çalışkan, "Dişlerimizi fırçalasak, oradan bakterileri uzaklaştırsak dahi bir şey yiyip yattıktan sonra orada kalan artıklar plak oluşumuna daha fazla sebep oluyor. Sadece diş fırçalamamız da yetmez. Mutlaka ağız gargarası ve diş ipi kullanmalıyız. Hatta dilimizi de fırçalamalıyız. Çünkü Ramazanda özellikle hastalarımız ağız kokusundan şikâyet ediyorlar. Tabii ki ağzımızda kuru bir ortamın oluşumu ve sahurda, iftarda yediğimiz gıdaların içeriği de ağız kokusu oluşumunda etkili. Ama bir diğer faktör de dilin üzerindeki halk arasında pütürcükler olarak bilinen, papillerde biriken mikroorganizmalardır. Mutlaka dil fırçalaması da yaparsak hem çürük oluşumunu azaltmış hem de ağız kokusunu çok büyük oranda önüne geçmiş oluruz" şeklinde konuştu.