Uzmanı tek tek anlattı: Ramazanda ağız ve diş sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Oruçluyken gargara yapılır mı? Diş tedavisi orucu bozar mı?

"Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz"
Çalışkan, "Özellikle rafine şekerli, karbonhidratlı, unlu mamullerin çok tüketilmesi ve uzun süren tükürük akış hızının azalması, diş fırçalama eyleminin yapılamaması ve açlık gibi sebeplerle diş çürüklerimiz daha da artabiliyor. Mevcut olan çürükler ilerleyebiliyor. Sonuç, kanal tedavisi, çekim gibi safhalara varabiliyor. Sahur ve iftar arasında bolca su tüketerek sıvı kaybının önüne geçebiliriz. Gün içerisinde su yutmamak kaydıyla dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ağzımızı sık sık çalkalayabiliriz. Sahurda yiyip içtiklerimize de dikkat etmeliyiz. Ağız kuruluğunu arttırabilecek besinlerin mümkün olduğu kadar tüketmememiz gerekiyor. Özellikle çok baharatlı, tuzlu gıdalar, soğan sarımsak gibi gıdalar ağız kuruluğunu arttırır. Su ihtiyacını arttırır ve gündüz sıvı alamadığımız için bakterinin üreyebilmeleri ve çürük oluşturabilmeleri için asidik ortamı oluşturur" dedi.