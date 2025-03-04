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Uzmanı tek tek anlattı: Ramazanda ağız ve diş sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Oruçluyken gargara yapılır mı? Diş tedavisi orucu bozar mı?

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 10:24

Diş Hekimi Ece Çalışkan, oruç tutarken ağız ve diş sağlığı bakımından en büyük tehdidin ağız kuruluğu olduğunu belirtti.