Uzmanı anlattı: Market alışverişi sırasında bu hatayı herkes yapıyor! Neden o ürünleri almamalısınız?

Market alışverişi bazılarımız için bir eğlenceyken bazılarımız için ise oldukça zahmetli bir görev olabiliyor. Üstelik yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, pek çok kişinin alışveriş sırasında büyük bir hata yaptığını ortaya koydu. Tüketim ürün ve hizmetlerini karşılaştırma, tüketicileri hakları konusunda bilinçlendirme gibi çalışmaları bulunan İngiltere merkezli Which?'in son yaptığı çalışma, market alışverişlerine odaklandı. Daily Mail'in haberine göre, Which? araştırmacıları, İngiltere'deki birçok büyük markette yaptıkları değerlendirmelerde, raflarda göz hizasına yerleştirilmiş ürünlerin, alt raflardaki muadillerinden daha yüksek fiyatlı olduğunu gösterdi. Which?'in raporunda, daha ekonomik bir alışveriş için alt rafları da taramanın ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Raporda, En pahalı markalar genellikle göz hizasında bulunurken daha ucuz ürünler daha alt raflarda yer alır. Örneğin aynı markette satılan iki farklı markanın 80'li çaylarına bakalım. Göz hizasındaki ünlü markaya ait ürünün fiyatı 2,98 sterlin, alt rafta bulunan marketin kendi markasına ait ürünün fiyatı ise 2 sterlin. Üstelik marketin kendi markasının çayları bizim kör tadım testimizde büyük markaları geride bıraktı ifadeleri yer aldı. Marketlerin müşterilerini daha fazla harcamaya yönlendiren birçok taktiği var. Bunlardan bir tanesi planogram yani ürünlerin süpermarket raflarına stratejik bir biçimde yerleştirilmesi. Nottingham Üniversitesi'nde operasyon araştırmaları dersleri veren Graham Kendall, The Conversation için kaleme aldığı makalesinde planogramın, perakende ürünlerinin raflara satışları maksimize edecek şekilde yerleştirilmesini gösteren bir diyagram ya da model olarak tanımlandığını belirtti. Kendall, planogramlar bağlamında en sık karşılaşılan stratejilerden birinin eye level is buy level (göz hizası satın alma hizası) olduğunu belirterek, Göz hizasına yerleştirilmiş ürünlerin daha fazla satması daha olasıdır dedi. Kendall, Daha pahalı seçenekler göz hizanızda ya da hemen üstündeyken, marketin kendi markalarının en alt ya da en üst raflara yerleştirildiğini fark edebilirsiniz. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde kaç defa eğilmek ya da yükseğe uzanmak zorunda kaldığınızda dikkat edin. Şaşıracaksınız ifadelerini kullandı. Planogramın yanı sıra ürünlerin marketin koridorundaki konumunun da önemi olduğunu belirten Kendall, Bir görüşe göre, koridorun en başına yerleştirilmiş ürünlerin satışı çok iyi değildir. Çünkü müşterilerin o koridorda olmaya alışması gerekir. Dolayısıyla ne alacaklarına karar vermeleri için biraz zamana ihtiyaçları vardır ifadelerini kullandı. Which? uzmanları, bu tür taktiklere kapılmak istemeyenlerin yapması gereken en etkili şeyin, markete gitmeden önce bir alışveriş listesi yapıp o listeye sadık kalmak olduğunu da vurguladı. Which?'in raporunda, Süpermarketler daha fazla harcamamızı sağlamak için başka taktikler de kullanırlar. Örneğin süt ya da yumurta gibi temel gıdaları marketin arka tarafına ve birbirinden uzak noktalara koyarlar uyarısı yer aldı. Uzmanlar, Ardından parlak renkli tabelalarla, koridorların sonuna yerleştirdikleri teşhir raflarıyla ve dikkat çekici indirimler ve kampanyalarla önümüzü keserler. Hazırladığınız alışveriş listesine bağlı kalarak bu taktiklere kapılmaktan kurtulabilirsiniz ifadelerini kullandı.