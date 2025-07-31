Uzmanı anlattı: Market alışverişi sırasında bu hatayı herkes yapıyor! Neden o ürünleri almamalısınız?

Kendall, "Daha pahalı seçenekler göz hizanızda ya da hemen üstündeyken, marketin kendi markalarının en alt ya da en üst raflara yerleştirildiğini fark edebilirsiniz. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde kaç defa eğilmek ya da yükseğe uzanmak zorunda kaldığınızda dikkat edin. Şaşıracaksınız" ifadelerini kullandı.