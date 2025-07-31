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Uzmanı anlattı: Market alışverişi sırasında bu hatayı herkes yapıyor! Neden o ürünleri almamalısınız?

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#Yaşam#Alışveriş#Market Alışverişi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:45

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, pek çok kişinin alışveriş sırasında büyük bir hata yaptığını ortaya koydu.