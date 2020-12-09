Uzmanı açıkladı: Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs stresi saçları da döküyor Covid-19 enfeksiyonu herkes için önemli bir stres kaynağıdır. Hastalığı özellikle ağır geçirenlerde ne yazık ki psikolojik stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal problemler bir süre daha devam edebilmektedir. Bu stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle psikolojik stresi çok yoğun olan ve stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir.