Uzman isimler kanserle bağlantılı kahve türünü ve en sağlıklı kahveyi açıkladı

Hazır kahve akrilamid içerse de, öğütülmüş kahveye kıyasla daha fazla antioksidan içeriyor.
Bununla birlikte, filtre kahve ve espressoların sabah içilecek en sağlıklı kahveler olduğu düşünülüyor.
Öğütülmüş kahve çekirdekleri ve sıcak suyun kâğıt veya metal bir filtreden geçirilmesiyle elde edilen filtre kahve tüketiminin, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan arter hastalıklar üzerine etkilerini araştırmak için Norveç'te yirmi yıl boyunca 500.000 kişinin kahve alışkanlıkları incelendi. Bu araştırma ile günde dört fincan filtre kahve içmenin bu kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edildi.