Uzman isimler kanserle bağlantılı kahve türünü ve en sağlıklı kahveyi açıkladı

Ülkemizde en çok tüketilen kahve türü Türk kahvesidir ancak son yıllarda hazır kahve, filtre kahve, espresso, latte, cappucino gibi diğer kahve türleri de sıklıkla tüketiliyor.

Hazır kahve, İngiltere'de en yaygın tüketilen kahve türüdür, ancak uzmanlar çok fazla içmenin bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi artırabileceği konusunda uyarıyor.