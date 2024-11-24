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Uzman isimler kanserle bağlantılı kahve türünü ve en sağlıklı kahveyi açıkladı

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#Kahve#Kahve Kanser Yapar Mı#Kahvenin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 08:20

Kahve tüketimi ve kanser arasındaki ilişki konusunda bugüne kadar pek çok araştırma yapıldı. Faydaları olduğu kadar zararlarını da olan kahvenin türü, tüketim şekli ve dozu vücuda etkisi üzerinde oldukça önemli kriterler.