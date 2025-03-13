Uzman diyetisyen: Ramazan ayında doğru beslenmeyle kilo vermek mümkün

"Ramazan ayı inanılmaz bir fırsattır"

Ramazan ayının kilo vermek isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Dağ, "Ramazan ayı inanılmaz bir fırsattır. Özellikle son zamanlarda IF diyetlerinin çok fazla uygulanması için de bir fırsattır. Ramazan ayındaki içerik çok önemlidir. Alınan kaloriyi aşılmadığı takdirde iki öğünde çok ciddi kilolar verilebilir. Karbonhidratı kesinlikle önermiyorum. Özellikle makarna ve pide tüketimini sahurda çok fazla önermiyorum" diye konuştu.