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Uzman diyetisyen: Ramazan ayında doğru beslenmeyle kilo vermek mümkün

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 08:43

Uzman Diyetisyen Kübra Dağ, doğru besin tercihleriyle Ramazan ayının kilo vermek için büyük bir fırsat olabileceğini vurguladı.