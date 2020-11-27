Uzaktan eğitimde çalışma odası için dekorasyon önerileri

Odada mutlaka bir çalışma masası olmalı. Çocuğunuzun istediği renkte, üzerini çizip resim bile yapabildiği kolay silinebilir masalardan tercih edebilirsiniz. Bu masa; odasında cam varsa, ona göre yerleştirilmeli. Pencereden gelen ışık bilgisayar ekranına yansımamalıdır. Ya da ders çalışırken çocuğunuz dışarıyı izlememeli. Pencere çalışma masasının yanında kalırsa eğer, dışarıyı görüp ne miniklerimizin dikkati dağılır ne de pencereden ışık yansır. Çalışma sandalyesi ise ne çok rahat ne de konforsuz olmalı. Dersi dinlerken ne uyumalı ne de rahatsız olup dikkati dağılmalı.