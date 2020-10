Uzaktan eğitim sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Her gün protein şart Hem büyüme ve gelişimde önemli rol alması hem de uzun süre tokluk sağlaması nedeniyle çocukların her gün mutlaka protein içeren gıdalar tüketilmeli. Protein içeren gıdalar aynı zamanda uzun süre tokluk sağlama özellikleriyle çocuklarda sık acıkma ve atıştırmalara yönelmelerin de önüne geçmeye yardımcı oluyor. Sabahları bir adet yumurtanın yanında 1-2 dilim peynir ve öğünlerden birinde et/balık/hindi veya bakliyat gibi protein içerikli besinler tüketmeleri, çocukların bu süreçte bağışıklık sistemlerinin desteklenmesine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca et, balık ve hindi gibi protein içeren gıdalar demirden de zenginler ve ülkemizde çocuklarda sıklıkla görülen demir eksikliği anemisinin (kansızlık) önlenmesine de katkı sağlıyorlar.