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Uyutmuyoruz bayıltıyoruz! Gece sık sık uyanıyorsa sebebi bu olabilir

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#Bebek Uyku#Uyku Problemleri#Bebeği Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 12:37

Bebeklerde uyku düzeni, özellikle ilk aylarda birçok ebeveynin en çok zorlandığı konuların başında gelir. Fiziksel ve duygusal yorgunluğun arttığı bu dönemde, yapılan bazı yaygın hatalar hem bebeğinizin uyku alışkanlıklarını hem de aile içi huzuru olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönemde bebeğin bakımına yardım eden aile büyükleri de kendi yöntemlerini kullanmak isteyince ebeveynlerin kafası iyice karışıyor. Biz de sağlıklı bir uyku düzeni için dikkat edilmesi gerekenleri ve doğru bilinen yanlışları açıklıyor. Bebeklerin uyku düzeninde en sık yapılan hataları ve doğru yaklaşımları Uyku Danışmanı Seda Özcan ile konuştuk.