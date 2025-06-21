Uyutmuyoruz bayıltıyoruz! Gece sık sık uyanıyorsa sebebi bu olabilir

1.⁠ ⁠Her bebeğin/çocuğun uyku alışkanlıkları farklı mı? Bu konuda genel bir doğru var mı?

Elbette. Nasıl ki hiçbirimiz insan olarak birbirimizin aynısı değilsek, bebeklerimizde aynı değil. Her birinin ihtiyaçlarına, duyusal profillerine ve mizaçlarına göre uyku alışkanlıkları değişir. Ancak sağlıklı uyku alışkanlıkları konusunda genel bir doğru vardır.

Yani bir bebekten beklediğimiz sağlıklı bir uykuya dalma şekli ve sağlıklı uyku koşulları vardır. Fakat bebeğin sağlıklı uykulara kavuşması için, her bebeğin özelinde izlenecek yollar değişiklik gösterir.