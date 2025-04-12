Uyumakta güçlük çekiyorsanız sebebi bu olabilir... Bahar alerjisiyle başa çıkmanın yolları nelerdir?

‘BURUN VE GÖZLER OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR’

Bahar alerjisinde genelde görülen belirtilerden bahseden Prof. Dr. Öztürk, “Alerjik bünyeli kişilerde sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda damakta kulakta kaşıntı, nadiren burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri ile gözlerde kızartı, sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri ve astımı olan kişilerde de kronik öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi belirtiler gözlenir. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alamayan kişiler ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder” dedi.