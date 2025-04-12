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Uyumakta güçlük çekiyorsanız sebebi bu olabilir... Bahar alerjisiyle başa çıkmanın yolları nelerdir?

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#Sağlık#Yaşam#Bahar Alerjisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 11:42

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, bahar aylarında sıklıkla görülen bahar alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu.