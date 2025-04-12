Uyumakta güçlük çekiyorsanız sebebi bu olabilir... Bahar alerjisiyle başa çıkmanın yolları nelerdir?

‘BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMA YOLLARI’
Prof. Dr. Öztürk, bahar alerjisinden bazı korunma yollarını şöyle sıraladı:
“Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkmayın. Polen mevsiminde spor için özellikle kapalı alanları tercih edin.
Açık alana çıktığınızda mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanın.
Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin, yüzünüzü yıkayın ve mümkünse banyo yapın.
Uzun kollu elbiseler ve pantolon giyin.
Evde ve aracınızda polen filtresi kullanın.
Polen mevsiminde çamaşırlarınızı evde kurutmaya özen gösterin.
Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri açmayın.
Çimlerin biçildiği ortamlardan uzak durun.
Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın.”