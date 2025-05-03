Uyku sorununuzun çaresi bir çift çorapta olabilir! Yatarken çorap giymek iyi uyumanıza nasıl yardımcı oluyor?

2023 yılında yapılan bir çalışma, yaşlı yetişkinler için uykunun “en verimli ve dinlendirici” olduğu zamanın 20-25 derece arasında olduğunu öne sürüyor.

Vücudumuz geceleri daha serin kalmamıza da yardımcı olur. Vücut ısısı ortalama 36.5 °C’dir, sirkadiyen ritimden etkilenir ve gündüz -gece boyunca hafif dalgalanma eğilimindedir.