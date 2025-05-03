Uyku sorununuzun çaresi bir çift çorapta olabilir! Yatarken çorap giymek iyi uyumanıza nasıl yardımcı oluyor?

“Her gece insanlar birden fazla nedenden dolayı daha iyi veya daha kötü uyuyabilir. Bu nedenle bir veya iki geceye dayanarak karar vermeyin. Eğer deneyecekseniz, bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için yaklaşık bir hafta boyunca çorapla uyumayı deneyin.”
Sonuç olarak, yatarken çorap giymek bazı insanlar için uykuyu desteklemeye yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Uzmanlar, uyku davranışlarının son derece kişisel olduğunu ve değişken sonuçlar doğurduğunu, ancak çoğu insan için bunu denemenin bir zararı olmadığını söyledi.