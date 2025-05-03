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Uyku sorununuzun çaresi bir çift çorapta olabilir! Yatarken çorap giymek iyi uyumanıza nasıl yardımcı oluyor?

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#Kaliteli Uyku#Çorapla Uyumak#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 09:16

Uzmanlar, mantığa aykırı görünse de çorap giymenin vücut ısısını düşürerek uykuyu destekleyebileceğini söylüyor. Çorap giyince ayaklarımız ısınıyor nasıl vücut ısımızı düşürüyor ki diye düşünebilirsiniz. Nasıl oluyor da yatarken çorap giymek uykuyu destekliyor? Gelin bu konunun bilimsel nedenlerine bir göz atalım.