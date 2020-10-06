Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne diyor?

Uyku sırasında vücut kendini ertesi güne hazırlar. Tabii bu süreç aslında kişinin karakteri ile ilgili de ipuçları verebilir. Peki uyku pozisyonunuz sizin hakkınızda ne söylüyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kimileri yan yatarak iyi uyurlar, diğerleri ise sırt üstü uyumayı tercih eder. Fakat, uyku pozisyonlarının da bir anlamı var.
2
Abone Ol
Geceleri uyuma şekli kişilik özelliğiyle ilgili pek çok şey ortaya çıkarabilir. Peki hangi pozisyon ne anlama geliyor?
3
Abone Ol
Yastığa sarılarak uyuma
Yastığa sarılarak ya da bacak arasına alarak uyumak bir uyku pozisyonu olmasa da bu hareket insanın doğasında vardır.
4
Abone Ol
Bu kişilikli insanların arkadaşlık, aile ve özel ilişki bakımından güçlü bağları vardır. Bir durum sırasında başkalarına da yardım etmeyi severler ve aynı zamanda kendi zevklerine de düşkünlerdir.
5
Abone Ol
Cenin pozsiyonu
Cenin pozisyonu uyku pozisyonları arasında en sık rastlananıdır. Bu pozisyon kişinin bacaklarını karnına kıvırması olarak tanımlanır. Bazılarına çok rahatsız gözükse de birçok kişiye göre oldukça rahat bir uyku pozisyonudur.
6
Abone Ol
Bu pozisyonda uyuyanlar dışarıdan zor bir kişiliğe sahip olarak gözükseler de içlerinde utangaç ve hassastırlar.
7
Abone Ol
Kütük pozisyonu
Bu pozisyonda kişiler kendi taraflarında elleri ayakları dümdüz uyurlar. Kütük uyku pozisyonunda rahat uyuyanlar, çok sosyal insanlardır ve her türlü sosyal etkinlikte bulunmayı severler. Çok güvenilir kişilerdir ve bazen saf da olabilirler.
8
Abone Ol
Asker duruşu pozisyonu
Sırtüstü ve iki kolu yanda dümdüz yatan insanlar asker duruşu şeklinde adlandırılırlar. Çok fazla tercih edilen bir pozisyon olmayan bu stil bazı iş sahibi kişilerin yatış şekli olarak gözlemlenmiştir.
9
Abone Ol
Bu pozisyonun ciddi kişiliğe sahip ve yüksek beklentili olan insanlarda olduğu araştırılmıştır.
10
Abone Ol
Esneme pozisyonu
Bu uyku pozisyonu kolları önünde esnetiyormuş gibidir. Çok fazla kişi bu şekilde uyur ve bu şekilde uyuyan kişiler araştırmalara göre dışarıya çok açık ve davetkar insanlardır.
11
Abone Ol
Bunun yanında biraz şüpheci ve bazen de olumsuzdurlar. Karar verirken oldukça yavaş karar verirler fakat akıllarına bir şey takıldığı zaman onu yapmadan geçmezler.
12
Abone Ol
Deniz yıldızı pozisyonu
Deniz yıldızı pozisyonu en az tercih edilen uyku tipidir. Bu şekilde uyuyanlar sırtüstü yatar, bacaklarını ve kollarını iki yana açarlar.
13
Abone Ol
Bu kişiler çok sadık kişilerdir aynı zamanda kendi hayatlarında arkadaşlarına çok üstünlük tanırlar.
14
Abone Ol
Yarım asker yarım deniz yıldızı pozisyonu
Bu şekilde uyuyan kişiler yarım deniz yıldızı yarım da asker pozisyonunda uyurmuş gibi gözükürler. Ne asker görünüşünde çok sert dimdik uyurlar ne de deniz yıldızı gibi bükülmüş kıvrılmış şekilde uyurlar.
15
Abone Ol
Bu kişilerin esnek bir kişiliği olmasının yanında doğa ile iç içedirler. Diğer insanlardan çok kolay etkilenebilirler.
16
Abone Ol
Serbest düşüş pozisyonu
Serbest uyku olarak adlandırılan bu pozisyonda uyuyan kişiler karnının üstünde yatıp, başını bir yöne döndürüp ellerini de yastığın altından sardıkları gözlenmektedir.
17
Abone Ol
Bu şekilde uyuyan kişiler çok rahat bir kişiliğe sahip olmakla birlikte çok sosyal ve bazen acelecidirler. Bu kişilerin içlerinde bazen gizli sinir olur ve eleştirilme konusunda üst düzey hassasladır.