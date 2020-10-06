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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 16:58 | 

Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne diyor?

Uyku sırasında vücut kendini ertesi güne hazırlar. Tabii bu süreç aslında kişinin karakteri ile ilgili de ipuçları verebilir. Peki uyku pozisyonunuz sizin hakkınızda ne söylüyor?

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Kimileri yan yatarak iyi uyurlar, diğerleri ise sırt üstü uyumayı tercih eder. Fakat, uyku pozisyonlarının da bir anlamı var.

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Geceleri uyuma şekli kişilik özelliğiyle ilgili pek çok şey ortaya çıkarabilir. Peki hangi pozisyon ne anlama geliyor?

3Yastığa sarılarak uyuma
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Yastığa sarılarak uyuma

Yastığa sarılarak ya da bacak arasına alarak uyumak bir uyku pozisyonu olmasa da bu hareket insanın doğasında vardır.

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Bu kişilikli insanların arkadaşlık, aile ve özel ilişki bakımından güçlü bağları vardır. Bir durum sırasında başkalarına da yardım etmeyi severler ve aynı zamanda kendi zevklerine de düşkünlerdir.

5Cenin pozsiyonu
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Cenin pozsiyonu

Cenin pozisyonu uyku pozisyonları arasında en sık rastlananıdır. Bu pozisyon kişinin bacaklarını karnına kıvırması olarak tanımlanır. Bazılarına çok rahatsız gözükse de birçok kişiye göre oldukça rahat bir uyku pozisyonudur.

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Bu pozisyonda uyuyanlar dışarıdan zor bir kişiliğe sahip olarak gözükseler de içlerinde utangaç ve hassastırlar.

7Kütük pozisyonu
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Kütük pozisyonu

Bu pozisyonda kişiler kendi taraflarında elleri ayakları dümdüz uyurlar. Kütük uyku pozisyonunda rahat uyuyanlar, çok sosyal insanlardır ve her türlü sosyal etkinlikte bulunmayı severler. Çok güvenilir kişilerdir ve bazen saf da olabilirler.

8Asker duruşu pozisyonu
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Asker duruşu pozisyonu

Sırtüstü ve iki kolu yanda dümdüz yatan insanlar asker duruşu şeklinde adlandırılırlar. Çok fazla tercih edilen bir pozisyon olmayan bu stil bazı iş sahibi kişilerin yatış şekli olarak gözlemlenmiştir.

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Bu pozisyonun ciddi kişiliğe sahip ve yüksek beklentili olan insanlarda olduğu araştırılmıştır.

10Esneme pozisyonu
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Esneme pozisyonu

Bu uyku pozisyonu kolları önünde esnetiyormuş gibidir. Çok fazla kişi bu şekilde uyur ve bu şekilde uyuyan kişiler araştırmalara göre dışarıya çok açık ve davetkar insanlardır.

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Bunun yanında biraz şüpheci ve bazen de olumsuzdurlar. Karar verirken oldukça yavaş karar verirler fakat akıllarına bir şey takıldığı zaman onu yapmadan geçmezler.

12Deniz yıldızı pozisyonu
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Deniz yıldızı pozisyonu

Deniz yıldızı pozisyonu en az tercih edilen uyku tipidir. Bu şekilde uyuyanlar sırtüstü yatar, bacaklarını ve kollarını iki yana açarlar.

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Bu kişiler çok sadık kişilerdir aynı zamanda kendi hayatlarında arkadaşlarına çok üstünlük tanırlar.

14Yarım asker yarım deniz yıldızı pozisyonu
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Yarım asker yarım deniz yıldızı pozisyonu

Bu şekilde uyuyan kişiler yarım deniz yıldızı yarım da asker pozisyonunda uyurmuş gibi gözükürler. Ne asker görünüşünde çok sert dimdik uyurlar ne de deniz yıldızı gibi bükülmüş kıvrılmış şekilde uyurlar.

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Bu kişilerin esnek bir kişiliği olmasının yanında doğa ile iç içedirler. Diğer insanlardan çok kolay etkilenebilirler.

16Serbest düşüş pozisyonu
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Serbest düşüş pozisyonu

Serbest uyku olarak adlandırılan bu pozisyonda uyuyan kişiler karnının üstünde yatıp, başını bir yöne döndürüp ellerini de yastığın altından sardıkları gözlenmektedir.

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Bu şekilde uyuyan kişiler çok rahat bir kişiliğe sahip olmakla birlikte çok sosyal ve bazen acelecidirler. Bu kişilerin içlerinde bazen gizli sinir olur ve eleştirilme konusunda üst düzey hassasladır.

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