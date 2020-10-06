Uyku şekliniz kişiliğiniz hakkında ne diyor?

Cenin pozsiyonu Cenin pozisyonu uyku pozisyonları arasında en sık rastlananıdır. Bu pozisyon kişinin bacaklarını karnına kıvırması olarak tanımlanır. Bazılarına çok rahatsız gözükse de birçok kişiye göre oldukça rahat bir uyku pozisyonudur.