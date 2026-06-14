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Uyku pozisyonu sağlığı etkiliyor: Sağa mı yoksa sola mı yatmalı?

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#Sağlık#Uyku#Uyku Bozukluğu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:27

Gece boyunca nasıl uyuduğunuzu çoğu zaman fark etmiyorsunuz. Ancak yan, sırt üstü ya da yüzüstü uyumak; reflüden boyun ağrısına, horlamadan uyku apnesine kadar birçok sorunu etkileyebilir. Uzmanlara göre tek bir “herkes için en doğru” pozisyon yok. Doğru seçim; yaşa, kiloya, hamilelik durumuna, kalp ve mide sağlığına göre değişebiliyor.