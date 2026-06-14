Uyku pozisyonu sağlığı etkiliyor: Sağa mı yoksa sola mı yatmalı?

Yan yatmak en sık tercih edilen uyku pozisyonlarından biri. Birçok kişi bu pozisyonda daha rahat nefes aldığını ve daha kolay uyuduğunu söylüyor.

Ancak yan yatmanın etkisi hangi tarafa dönüldüğüne göre değişebiliyor. Özellikle reflü, hamilelik ve bazı kalp rahatsızlıklarında sağ ya da sol taraf tercihi önemli hale gelebiliyor.

Uyku uzmanları, burada tek bir genelleme yapmanın doğru olmadığını belirtiyor. Kişinin mevcut sağlık durumu, yatağın sertliği ve yastık desteği pozisyonun etkisini değiştirebiliyor.