Uyku pozisyonu sağlığı etkiliyor: Sağa mı yoksa sola mı yatmalı?

Uyku pozisyonunu bir gecede değiştirmek çoğu kişi için kolay değildir. Uzmanlar bunun kademeli yapılmasını öneriyor.
Örneğin sırt üstü uyuyan biri yan yatmaya alışmak istiyorsa ilk gece birkaç dakika yan pozisyonda kalıp sonra eski pozisyonuna dönebilir. Sonraki gecelerde bu süre yavaş yavaş artırılabilir.
Doğru yastık, uygun sertlikte yatak, diz arası destek ve gün içinde daha fazla hareket etmek gece ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.
Ancak reflü, uyku apnesi, kalp hastalığı, hamilelik ya da kronik bel-boyun ağrısı gibi durumlarda uyku pozisyonu kişiye özel değerlendirilmelidir.