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Uyku maskesi ile uyumak kilo vermeye yardımcı oluyor! ‘Şaşırtıcı bir şekilde işe yarıyor’

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#Sağlık#Uyku#Uyku Maskeleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 09:03

Sağlıklı uyku, kilo verme sürecinde kritik bir rol oynuyor. Özellikle yetersiz uyku, metabolizmayı düzenleyen hormonları etkileyerek aşırı yemeye yol açabiliyor. Birleşik Krallık’ta sağlık hizmetleri ve acil tıp konularında uzmanlaşmış bir akademisyen olan Prof. Dr. Rob Galloway ise uyku kalitesini artırmak için uyku maskesi kullanmanın faydalı olduğunun altını çiziyor. Ayrıca bu maskeler kilo verme sürecinde de yardımcı oluyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? İşte detaylar…